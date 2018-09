Sức hút khó cưỡng từ nghề massage nam

Mỗi tháng Vinh kiếm được trên dưới chục triệu đồng, số tiền không nhỏ với một sinh viên đi làm thêm.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, Vinh có học lực khá nhất trong số 7 anh chị em nên được gia đình tạo điều kiện cho học đại học. Nhưng năm đầu thi trượt, Vinh tính đi làm thuê, được mọi người động viên phải cố mà thi lại để kiếm lấy bằng đại học. Cuối cùng, ước mơ đó của Vinh và gia đình đã thành sự thật khi cậu đã thi đỗ vào trường Đại học Ngoại thương TP HCM.

Ngày nhận được giấy báo đỗ cũng là ngày mà gia đình Vinh vất vả hơn khi phải lo một khoản tiền không nhỏ để cho cậu bắt đầu cuộc sống sinh viên xa nhà. Qua lời chia sẻ, Vinh cho biết, thời gian đầu lên thành phố, cuộc sống khó khăn, tiền học, tiền sinh hoạt mà gia đình gửi không đủ. Vì thế, khi mới nhập học, Vinh đã phải kiếm việc làm thêm, song chỉ là việc lao động phổ thông nên dù có bỏ bao nhiêu công sức thì số tiền công nhận được cũng không đáng là bao.

Trong xóm trọ nơi Vinh ở có một cậu sinh viên đi làm thêm, nhưng lúc nào cũng thấy cậu bạn này vẻ ngoài bảnh bao, túi tiền rủng rỉnh. Vinh lân la làm quen thì được biết cậu sinh viên này làm massage “lành mạnh” cho anh em.

Ban đầu, Vinh không hiểu công việc chính là gì nhưng cảm thấy Vinh có vẻ “máu” kiếm tiền, nên cậu bạn cùng xóm trọ đã quyết định giúp đỡ Vinh nhiệt tình. Để trở thành kỹ thuật viên massage, Vinh được cậu bạn hướng dẫn rồi để Vinh tự trau dồi ngón nghề bằng cách thực tập với chính cậu bạn này.

Bên trong một địa điểm massage đồng giới nam.

Ban đầu, Vinh cảm thấy công việc có nhiều điểm kỳ lạ nhưng được lời động viên của người bạn rằng tất cả cũng chỉ là công việc, miễn nó mang lại điều kiện vật chất là được, hết đời sinh viên thì tính nghề khác.

Sau khi đã có kinh nghiệm, Vinh được người bạn giới thiệu tới một quán massage quen tại phường 12, quận 10, TP HCM. Tại đây có tất cả 7 phòng massage do các nhân viên nam phụ trách, thời gian đầu Vinh chỉ phụ việc nhưng sau đó được đứng phòng và bắt đầu kiếm tiền từ việc làm cho cánh mày râu xiêu lòng.

Do sở hữu ngoại hình bắt mắt, chỉ trong một thời gian ngắn, khách hàng thường chỉ chọn Vinh để được massage, thậm chí có khách quen sẵn sàng chờ đợi để được Vinh “phục vụ”. Nhưng để đạt được đẳng cấp đó, Vinh không ít lần đã gặp phải những tai nạn nghề nghiệp dở khóc dở cười.

Thời gian đầu do ít khách và không có quyền lựa chọn nên Vinh thấy có khách nào vào thì đều chạy ra hành nghề, phải hôm đụng nhầm khách say rượu, đang đấm lưng, Vinh bị khách gây sự. Vị khách đang say này cứ thế không nói không rằng đấm đá túi bụi Vinh như đánh kẻ thù khiến Vinh mặt mũi sưng vù.

Một lần khác, Vinh phải phục vụ một khách hàng đồng tính, trông thấy một thanh niên đầu tóc bóng bẩy, quần là áo lượt bước vào, vừa tới đấm lưng, Vinh ngay lập tức bị người này kéo vào buồng vệ sinh và định giở trò. Quá hoảng sợ, Vinh bỏ chạy ra ngoài, mãi một lúc sau mới dám quay lại để tiếp tục công việc. Cũng từ đó, “trình tia khách” của Vinh cũng được nâng thêm một tầm mới để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Về thu nhập, Vinh bật mí, mỗi tháng kiếm được trên dưới chục triệu đồng, số tiền không phải là nhỏ. Tuy nhiên, để được “kiếm ăn lâu dài, hàng tháng đều phải trích phần trăm chia lại cho chủ quán và phải dọn dẹp vệ sinh cho quán.

“Càng những hàng quán sang trọng, chen chân vào làm càng khó vì đấm bóp cho các khách sang trọng tiền được “bo” sẽ nhiều hơn”, Vinh cho biết. Cũng theo Vinh, làm nghề này đa phần là sinh viên và những thanh niên lao động phổ thông, những người ở các tỉnh khác về thành phố lập nghiệp. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng mục đích chính cũng đều là kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Giờ đây, Vinh đã bỏ nghề nhưng những kỷ niệm về cái nghề nhạy cảm này có lẽ sẽ theo Vinh đến hết cuộc đời.

Vinh cho biết thêm, loại hình massage này có nhiều cấp độ, Vinh có chơi với Hà, một tay massage có nghề, nhưng sau đó tách ra làm riêng với dịch vụ phục vụ khách tại nhà. Anh này cho biết: “Thực ra, khách tìm đến tụi này phần lớn là vì chuyện kia (nhu cầu tình dục đồng giới), massage thư giãn đơn thuần chỉ là cái mác.

Thế nên, nhiều khi kỹ thuật viên cũng không cần trang bị kỹ thuật massage quá tốt mà chỉ cần có ngoại hình khá, nhiệt tình, biết cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng là được. Cũng có những nơi làm việc lành mạnh nhưng đó là khi khách chưa đề xuất nhu cầu, còn khi có tiếng thì không mấy nhân viên từ chối, bởi làm cái này thu nhập cũng khá, nhiều khi khách thấy thích còn bo thêm”.

Cũng theo Hà, nhiều kỹ thuật viên massage dành cho người đồng tính có thể sống thoải mái bằng nghề này dưới sự bao bọc của các đại gia đồng giới, thích của lạ. Họ từ chỗ kỹ thuật viên massage trở thành bạn thân, bạn tình của khách hàng, có thể đi mua sắm, du lịch... bằng túi tiền của khách hàng.

Sự hấp dẫn từ thu nhập, được thỏa mãn nhu cầu, dịch vụ massage dành cho người đồng tính tại nhà không ngừng thu hút giới trẻ tham gia và phát triển một cách rầm rộ. Đằng sau sự thật về một loại hình dịch vụ được cho là lành mạnh, đáp ứng những mong đợi, thỏa mãn nỗi trống vắng của người đồng tính, massage dần biến tướng như một tệ nạn mại dâm nam với nhiều hệ lụy. Đặc biệt là loại hình massage tại nhà với tính cơ động của nó đã khiến cho tình trạng massage đồng giới càng có nhiều biến tướng khó lường.

Hà bảo, làm cái nghề này cũng không vui vẻ gì khi phải phục vụ người đồng tính. “Thời gian đầu vào nghề khiến em thấy khó chịu lắm nhưng không làm thì không có tiền chi tiêu, rồi còn gửi tiền về cho bố mẹ và các em nữa, làm riết thành quen, giờ đây em chỉ còn cảm hứng với… nam giới”, Hà tâm sự.

Thế nên, hàng ngày Hà vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Không biết cái ước mơ nhỏ nhoi của Hà bao giờ mới thực hiện xong, chỉ biết cậu vẫn phải vờ đóng kịch với bố mẹ là một chàng trai thành đạt nơi thành phố hoa lệ và đang độc thân. Bạn bè, người quen không ai biết Hà làm nghề nhạy cảm này.

Không chỉ Hà hay Vinh mà nhiều những kỹ thuật viên massage khác có xuất thân là học sinh, sinh viên, những nam thanh niên trẻ đẹp, khỏe mạnh nếu không tự tham gia thì cũng bị nhiều người đi trước lôi kéo bằng thu nhập hấp dẫn của dịch vụ này.

Xuất thân khác nhau, nhưng người tham gia hoạt động dịch vụ đều ngầm hiểu mục đích của khách hàng không nằm ở nhu cầu massage. Do vậy, với những kỹ thuật viên này thì những vật dụng quen thuộc như một chiếc khăn ẩm, vài chai tinh dầu, thậm chí là các phương tiện hỗ trợ khác.

Theo Pháp Luật Xã Hội

* Tên nhân vật đã được thay đổi