Sự thật về chuyện hai bé gái bị bắt cóc cùng lúc

Con gái anh Tùng ra khỏi nhà không rõ lý do rồi mất tích. Cùng lúc đó, con anh Vũ ở gần đó cũng đột nhiên biến mất.

Mấy ngày qua, dư luận TP Hội An xôn xao bởi thông tin về hai bé gái ở cạnh nhà nhau, đột nhiên mất tích một cách đầy bí ẩn. Gia đình, hàng xóm, chính quyền và cả công an vào cuộc, nhưng gần một tuần sau, các em vẫn bặt vô âm tín.

Sáng mùng 5/10, rất đông bà con, hàng xóm đã đến để hỏi thăm tình hình, động viên gia đình anh Trần Văn Tùng (36 tuổi, trú tại thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An). Trong góc nhà, chị Đinh Thị Trang (38 tuổi, vợ anh Tùng) ôm mặt khóc nức nở vì lo lắng cho con.

Chị mếu máo: “Con gái tôi là Trần Thị Mỹ Quỳnh (sinh năm 2001) đang học lớp 8, học lực khá, rất ngoan, chưa bao giờ đi đâu mà không xin phép gia đình. Thế mà mấy ngày rồi nó vẫn chưa về, vợ chồng tôi nóng ruột, nóng gan chẳng thiết ăn uống nữa”.

Lo lắng cho con, anh Tùng mắt thâm quầng vì mất ngủ cho biết: “Sáng 30/9, bé Quỳnh vẫn đi học ở trường như bình thường. Đến trưa, cháu gọi điện về xin phép ở lại nhà bạn, chiều về. Khoảng 5h chiều, cháu về, mẹ cháu có hỏi là sao về muộn. Đến khoảng hơn 7h tối, cháu đi ra khỏi nhà nhưng không nói đi đâu, đến khuya gia đình liên lạc qua điện thoại nhưng không được".

Đơn trình báo mất tích của gia đình cháu Trần Thị Mỹ Quỳnh.

Cả đêm đó, vợ chồng anh không dám ngủ mà để điện sáng chờ con về nhưng chờ mãi đến sáng vẫn không thấy. Ngày 1/10, trời chưa sáng, hai vợ chồng đã lật đật chạy xe ra trường cháu đang học để tìm nhưng cũng không ai thấy cháu.

"Thông tin duy nhất chúng tôi có được là từ cụ bà bán nước mía ở gần trường. Bà cụ cho biết, hôm đó có nhìn thấy cháu được một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên rất lạ dẫn đi đón xe đò. Họ đi đâu bà cụ cũng không rõ. Nghe xong, mà chân tay vợ chồng tôi rụng rời. Tôi nghĩ cháu đã bị bọn buôn người bắt cóc”, anh Tùng kể.

Anh cho biết thêm: “Vợ chồng tôi gọi cho cháu hàng trăm cuộc điện thoại nhưng vẫn không liên lạc được. Tuy nhiên, đến tối 1/10, thấy tin nhắn báo đã gửi, biết điện thoại cháu vừa mở nên tôi lập tức gọi điện cho cháu. Cháu nghe máy và nói rằng: 'Con đi chơi vài bữa rồi con về, ba mẹ đừng lo' rồi lại tắt nguồn. Tôi nghe giọng cháu như đang run sợ, có giọng ai đó hướng dẫn cháu nói những lời trên. Tôi nghĩ là con bé đang bị dọa để bắt phải nói vậy". Nghi ngờ con gái bị bắt cóc, anh lên phường Cẩm Hà và Công an TP Hội An trình báo thông tin con gái mất tích.

Tuy nhiên, vợ chồng anh Tùng không phải là người duy nhất ở trong tình trạng như đang “ngồi trên đống lửa”. Cách nhà anh vài bước chân, vợ chồng anh Nguyễn Vũ cũng cùng tâm trạng. Con gái, cháu Nguyễn Thị Lam (sinh năm 2000) cũng đã biệt tích từ tối 30/9, đúng thời gian người nhà anh Tùng gặp cháu Quỳnh lần cuối.

Hay tin hai bé gái cạnh nhà nhau mất tích một cách bí ẩn, hàng xóm sang động viên, tư vấn gia đình cách tìm kiếm. Cùng với đó, khá đông người hiếu kỳ cũng lũ lượt kéo nhau về thôn Bến Trễ để nghe ngóng tình hình.

Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì anh Tùng lại liên lạc được với con gái. Anh gặng hỏi: “Con đang ở đâu, có phải bị bắt cóc không?”, thì cháu Quỳnh im lặng. Lát sau cháu bảo đang ở Sài Gòn, giọng run run bảo: “Ba tắt máy đi” và điện thoại không liên lạc được nữa.

Có thông tin cho rằng, một người lạ gọi cho anh Tùng, nói đang giữ con gái anh. Đó là giọng của một người đàn ông chưa rõ danh tính ở TP HCM. Cháu tình cờ chạy tới nhà ông cầu cứu rằng đang bị bắt cóc, phải chạy trốn, nhắn gia đình anh Tùng tới đón cháu tại số nhà K58/4, khối phố 3, phường Tân Thế Hiệp, quận 12, TP HCM. Nói xong, người đàn ông này tắt máy.

Thông tin nhanh chóng được lan đi. Nhiều người lo sợ rằng việc hai bé gái cùng bị bắt cóc là có thật. Một đồn mười, mười đồn trăm, tin tức cứ truyền từ người này qua người khác khiến dư luận phố Hội trở nên xôn xao.

Gương mặt hốt hoảng của anh Tùng, cha cháu Quỳnh.

Sáng 6/10, ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Công an xã Cẩm Hà, TP Hội An thông báo đã tìm được tung tích của hai bé gái bị mất tích. Từ đây, mọi uẩn khúc trong câu chuyện mới được hé lộ. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra không phải là hai bé gái bị bắt cóc như dư luận đồn thổi mà là các cháu bỏ nhà đi chơi, nhưng sợ gia đình quở trách nên mới nói dối là bị kẻ xấu bắt cóc.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, cháu Quỳnh cho biết: “Tối 30/9, cháu và chị Lam cùng 5 người nữa dắt nhau ra ngã ba Vĩnh Điện rồi bắt xe khách đi vào TP HCM chơi. Vào đó, chúng cháu ở nhà của một người thanh niên tên Mỹ, người gốc ở Hội An nhưng hiện tại sống ở TP HCM. Vào đó, chúng cháu xin đi làm rửa ly, mỗi ngày được trả công khoảng 100.000 đồng. Chúng cháu lấy tiền này để đi chơi, ăn uống”.

Khi được hỏi lấy tiền đâu để mua xé ve vào Sài Gòn thì cô bé tiết lộ, một thanh niên trong nhóm đã cầm cố xe máy để lấy tiền. Vì số tiền đem theo ít ỏi, khi tiêu hết tiền, cả nhóm đã xảy ra xích mích. Cháu Quỳnh chạy đến nhà một người đàn ông lạ nói dối rằng bị bắt cóc, để cầu cứu gọi gia đình đón về. Vì vậy, mới có cuộc điện thoại của người đàn ông lạ gọi từ TP HCM về gia đình nói trên. Sự thật là cháu Quỳnh nhớ nhà nên gọi điện về cho cha mẹ, nhưng sợ bị la mắng nên đã nói dối.

Anh Tùng cho biết: “Sau khi nghe thông tin con đang ở TP HCM, ngay lập tức tôi đã vào đón cháu về. Hai cha con vừa về đến nhà lúc 1h sáng. Hiện, gia đình đã cho cháu đi học trở lại. Tôi không ngờ cháu lại thiếu suy nghĩ, bỏ nhà đi chơi cùng bạn bè khiến gia đình lo lắng phải báo chính quyền để tìm kiếm. Sự việc được đồn thổi lên là bắt cóc học sinh khiến mọi người hoang mang. Là cha mẹ cháu, tôi vô cùng xin lỗi chính quyền địa phương và tất cả bà con”.

Bí ẩn về sự mất tích của cháu Nguyễn Thị Lam cũng được hé lộ. Anh Nguyễn Vũ tâm sự: “Ngay từ đầu, tôi cũng lờ mờ đoán là hai cháu đi chơi cùng nhau chứ không phải mất tích, bị bắt cóc như dư luận đồn thổi. Hiện tại, cháu Lam đã được một người bác tại TP HCM đón về nhà ở. Gia đình tôi sẽ lên đường vào đón cháu về trong vài ngày tới”.

Đại úy Nguyễn Văn Phúc, Đội phó đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hội An cho biết: “Tôi nhấn mạnh, hoàn toàn không có vụ bắt cóc trẻ em nào cả. Tất cả mọi chuyện đều do gia đình quá lo lắng nên mới hoang mang, cộng thêm người dân đồn thổi. Tuy nhiên, qua việc này, các bậc phụ huynh nên quan tâm nhiều hơn đến con cái, đặc biệt là các em đang trong độ tuổi dậy thì, tâm sinh lý không ổn định, dễ bốc đồng và hành động thiếu suy nghĩ”.

Theo Đời Sống Pháp Luật

* Tên các nhân vật đã được thay đổi