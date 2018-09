Sự thật đằng sau câu chuyện gia đình 4 người mất tích bí ẩn

4 người trong gia đình của một người đàn ông ở xã Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam cùng 'biến mất' trong đêm và hơn 6 tháng sau mới tìm được.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Nam đã tìm được tung tích của 4 người dân ở xã Bình Đào mất tích bí ẩn. Trước đó, anh Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1980, trú xã Bình Đào) đến Công an huyện này trình báo về việc vợ là Trần Thị Thịnh (sinh năm 1980), cùng hai con Nguyễn Thị Hân (sinh năm 2005), Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 2007) và mẹ vợ là Trần Thị Trâm (sinh năm 1957) mất tích không rõ nguyên nhân trong đêm 30/7/2016.

Theo trình báo của Hào, sau khi vợ con và mẹ vợ mất tích khoảng 1 tháng thì có một số thuê bao lạ gọi vào di động của Hào. Người đàn ông này nghe máy nhưng không có người nói chuyện, chỉ nghe tiếng gào thét. Cuộc điện thoại khiến Hào lo lắng và đi tìm người thân khắp nơi, từ trong tỉnh đến ngoài tỉnh nhưng đều bặt âm vô tín.

Trong lúc cơ quan công an tìm kiếm những người mất tích thì ngày 25/1, Hào trình báo việc chị Thịnh gọi điện cho Hào thông báo đã bán cô con gái tên Hiền sang Campuchia. Chị Thịnh còn yêu cầu chồng gửi 15 triệu đồng vào tài khoản cho mình, nếu không chị sẽ bán tiếp cô con gái còn lại.

Ngày 9/2, các trinh sát phát hiện bà Trâm và hai con của chị Thịnh đang ở một ngôi nhà tại phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam. Kết quả điều tra cho biết bà Trâm cùng hai cháu vào Tam Kỳ thuê phòng trọ ở phường An Sơn. Hàng ngày, bà Trâm để hai cháu bé trong phòng khóa cửa lại rồi đi thu mua ve chai. Riêng chị Thịnh ra Đà Nẵng làm thuê và gửi tiền về cho mẹ nuôi con. Từ Tết Nguyên đán đến nay, ba bà cháu chuyển đến ở tại phường An Mỹ.

Theo bà Trâm và chị Thịnh trình bày, vì không chịu nổi đòn roi tàn nhẫn của Hào mà cả 4 người phải bỏ nhà ra đi. Sau khi cưới nhau, Hào thường xuyên chửi mắng, đánh đập vợ. Mỗi lần đánh chị Thịnh, Hào cấm vợ khóc, không cho vợ kêu cứu và dọa giết nếu ai báo công an. Chị Thịnh kể, nhiều lúc đang ăn, Hào hất cả mâm cơm xuống đất. Để che giấu sự tàn nhẫn của mình, Hào thường đánh vào lưng, vào bắp đùi của vợ. Có lúc, Hào trói vợ vào gốc cây điều ngoài khu vườn vắng vẻ rồi đánh thừa sống thiếu chết.

Bà Trâm vừa khóc vừa kể, thấy Hào đánh con gái thương tích, bà lấy dầu xoa bóp thì bị Hào chửi mắng, lấy ghế ném loạn xạ. Hào thường có những lời nói thô lỗ với mẹ vợ, còn xô đổ cả bàn thờ tổ tiên. Có hôm, Hào đánh chị Thịnh lúc 1-2 giờ sáng; đau quá, chị Thịnh bỏ chạy khỏi nhà. Hào buộc bà Trâm phải đạp xe đi tìm chị Thịnh giữa đêm tối. Không biết tìm con gái ở đâu, bà Trâm đạp xe đến UBND xã rồi ngồi co ro trong góc khuất đợi trời sáng đi tìm con.

Khi các trinh sát tìm được chỗ trú ngụ của ba bà cháu, hai cháu nhỏ không dám nhận tên thật của mình, vì sợ người cha phát hiện sẽ bắt về nhà. Theo lời các cháu, cứ mỗi lần nhậu về, Hào bắt con đấm bóp tay chân và hễ thấy phật lòng thì đánh con tàn nhẫn. Những trận đòn roi mà người cha trút lên người mẹ khiến hai đứa trẻ sợ hãi và luôn bị ám ảnh cả trong giấc ngủ.

Trước khi bỏ đi với bà ngoại, cháu Hân đã học xong lớp 5, cháu Hiền đã học xong lớp 3 và cả hai chuẩn bị bước vào năm học mới. Cuộc chạy trốn đã khiến việc học của hai cháu bé bị gián đoạn. Hiện tại, dù Hào trình bày mong muốn mẹ con chị Thịnh về nhà, dù cơ quan công an có động viên, bà Trâm và chị Thịnh vẫn cương quyết không trở về ngôi nhà cũ.

Theo Công Lý

* Tên các nhân vật đã được thay đổi.