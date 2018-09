Sự hối hận của nam thanh niên say rượu tông chết người

Sau bữa tiệc khuya với khách hàng, Lộc lái ôtô về nhà đã tông chết người đàn ông, kéo xe nạn nhân suốt 4 km đến lúc bốc cháy.

Công an quận 5 (TP HCM) đang tạm giữ hình sự Lê Thành Lộc, 27 tuổi, để làm rõ hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiên giao thông đường bộ.

Tỉnh rượu, Lộc cúi gầm mặt trong phòng điều tra, tỏ ra ăn năn khi biết mình vừa tông chết người. Cha Lộc chết vì tai nạn giao thông 2 năm trước nên anh ta rất hiểu cảm giác của gia đình mất người thân trong hoàn cảnh này.

"Tôi đang chạy thấy một vật đen xoẹt ngang nhưng không thắng kịp. Biết là tông người nhưng do quá hoảng sợ nên đạp ga bỏ chạy. Do uống say nên không làm chủ được mình, nếu có cơ hội tôi cố gắng làm lụng để phụ giúp gia đình nạn nhân", Lộc lí nhí.

Ôtô bị thiêu rụi sau khi kéo lê xe máy 4 km trên đường. Ảnh: Hải Hiếu.

Lộc là nhân viên tuyển dụng nhân sự cho một công ty tại quận 1. Khai với cảnh sát, nam thanh niên cho biết chiều 15/7 cùng đồng nghiệp tiếp khách, uống rượu vang tại công ty. Tiệc xong đã hơn 23h, trong người có cảm giác choáng, Lộc ra lấy ôtô chạy trên đại lộ Võ Văn Kiệt để về nhà ở quận Bình Tân.

Đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5), Lộc tông xe máy của ông Trần Văn Hoàng (49 tuổi, làm nghề xe ôm) đang băng qua đường. Nạn nhân bị húc văng hơn 12 m, tử vong tại chỗ, xe máy bị cuốn vào gầm ôtô.

Lộc tiếp tục lái ôtô đi, kéo lê xe máy, bắn tia lửa trên đường. Người dân cùng cảnh sát truy đuổi suốt 4 km. Đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Cao Văn Lầu (quận 6), Lộc gài số lùi với mong muốn xe máy đang cản dưới gầm sẽ rời ra.

Những người truy đuổi đến nơi, yêu cầu Lộc xuống xe nhưng anh ta không chấp hành do sợ bị đánh. Phía sau ôtô bất ngờ bốc khói, dù được cảnh báo nhưng tài xế vẫn cố thủ trong xe. Khi mọi người đập cửa quyết liệt, Lộc mới xuống xe, cảnh sát đưa về trụ sở.

Vỏ sau ôtô bị cháy rụi. Ảnh: Hải Hiếu.

Khoảng 5 phút sau, khói lửa càng bốc lên mù mịt, nhiều người xách bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Ôtô của Lộc và xe máy cháy trơ khung.

Cảnh sát xác định nồng độ cồn trong máu của Lộc là 1,21 miligam/1 lít khí thở. Theo quy định, người lái ôtô có nồng độ cồn trong máu 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền 10-15 triệu đồng. So với mức phạt cao nhất này, nồng độ cồn trong máu của Lộc cao gấp 2,5 lần.

Theo VnExpress