'Sóng ngầm' ít người biết của phận chuyển giới

'Là chính mình, con nghĩ mình hạnh phúc. Nhưng con đã nhầm, con không thể hạnh phúc khi lo lắng ngày một nhiều trên gương mặt mẹ', Phong viết.

Với chất giọng trầm ấm, Thiên Phong (quận Gò Vấp, TP HCM) kể về cuộc đời mình: “Em nhận ra giới tính thật từ khi còn rất nhỏ. Lúc đó, em đã thấy mình có gì không bình thường. Chẳng hạn, mỗi lúc gia đình có việc, bố mẹ bắt mặc áo đầm, em rất ghét. Đến tuổi dậy thì, mẹ mua cho đôi giày búp bê, em quẳng, không muốn đi”.

Đầu năm cấp 2, Phong có cảm tình với một bạn gái cùng lớp. Phong lo lắng và hoang mang tột độ. Phong bí mật lên mạng tìm hiểu và phát hiện ra, mình là con trai nhưng “mắc kẹt” trong thân xác của con gái. Cậu nhớ lại, khi đó đã rất hoang mang rằng liệu nên lừa dối bản thân và bố mẹ hay quyết định sống với giới tính thật. Và cái gì đến cũng đã đến, đang loay hoay giữa vòng xoáy nội tâm thì một lần mẹ giặt quần áo cho Phong và tá hỏa khi thấy cái nịt bó ngực.

Thiên Phong từng trải qua cuộc sống nhiều dằn vặt trước khi quyết định công khai giới tính.

Hôm ấy, Phong lấy hết can đảm nói ra sự thật rồi xách cặp lên xe đi học, để lại bố mẹ giữa cơn giận lôi đình và ánh mắt hoang mang tột độ. Cũng từ đó, bố mẹ Phong mới bàng hoàng nhận thấy đứa con duy nhất của mình đang mang giới tính nam trong một thân hình con gái.

Trong lá thư gửi mẹ, Phong viết: “Mẹ ơi, từ hơn 10 năm nay, con vẫn luôn ám ảnh trong lòng một giấc mơ chẳng mấy người biết. Giấc mơ về một người con trai không rõ nhân dạng. Nhưng đó không chỉ là điều con muốn, mà sự thật là như thế. Mẹ ơi, con phải là con trai! Mẹ sẽ nghĩ con điên rồi khi con nói 'là con trai'.

Con đã nhận ra rất rõ từ những ngày tháng còn học cấp 2, rồi lên cấp 3, rồi đại học, càng ngày qua đi thì cái khao khát đó chỉ có thể lớn dần lên chứ không thể nào xóa bỏ dù con đã cố gắng rất nhiều lần... Được là chính mình, con đã nghĩ rằng mình sẽ rất hạnh phúc. Nhưng con đã nhầm, con không hề hạnh phúc như lầm tưởng. Nhìn những lo lắng ngày một nhiều trên gương mặt mẹ trước sự thay đổi của con, con không thể nào vui được".

Sợ con đau khổ rồi nghĩ quẩn, bố mẹ đã chấp nhận cho Phong sống với giới tính thật của mình. Phong bắt đầu tham gia các cuộc thi, các diễn đàn cho người chuyển giới. Và may mắn, câu chuyện về cuộc đời của Phong, khi tham dự một cuộc thi “Câu chuyện đời tôi” (Story of Being Me) của châu Á đã được chọn để làm phim ngắn khiến Phong càng thêm tự tin.

Không những thế, Phong còn thuyết phục được bố mẹ cùng “lên sóng” với mình. Từ ngày quyết định “come out” (lộ diện), Phong sống thoải mái hơn và không còn khép kín với những giấc mơ không rõ nhân dạng.

Bill Lê có vẻ ngoài nam tính, lịch lãm mà ít người biết rằng, cậu từng là con gái.

Cũng giống như Thiên Phong, Bill Lê (19 tuổi) cũng phải trải qua nhiều sóng gió khi tìm lại giới tính thật của mình. Sinh ra và lớn lên ở TP HCM nhưng tháng 11/2012, Bill cùng mẹ qua Mỹ sống. Đây chính là bước ngoặt trong cuộc đời của chàng trai mới lớn này. Nếu chỉ nhìn Bill qua những bức hình được đăng trên Facebook cá nhân, nhiều người đã ngưỡng mộ: “Trông manly thế cơ mà”. Và không ai biết rằng, để trở thành một nam sinh ấy, Bill đã trải qua nhiều sóng gió từ thân hình một cô gái.

Bill Lê cho biết: “Năm 12 tuổi, em lờ mờ nhận ra giới tính thật của mình. Em thích làm con trai và gần như thấy yêu các bạn gái. 4 năm âm thầm sống trong hình hài con gái nhưng trái tim luôn muốn làm một người đàn ông khiến em ngột ngạt. Năm 16 tuổi, vì chán ghét vỏ bọc là con gái, em bắt đầu lộ diện. Lúc đó, mẹ em gay gắt phản đối. Mẹ bắt em mặc đồ con gái, chơi trò chơi của con gái. Em đã giấu mẹ đi mua đồ của con trai về để mặc. Em dùng nịt ngực để kìm hãm vòng ngực không phát triển lên. Nhưng hễ em mua được thứ gì về, mẹ em lại mang vứt đi. Mẹ em bảo rằng, bà rất thương em, bà cũng không cấm chuyện em trở thành một thằng con trai, nhưng em còn nhỏ quá nên cố gắng chịu đựng vì họ hàng dị nghị”.

Bill chia sẻ, lúc ấy gia đình cấm cậu tiếp xúc với bất cứ ai, gần như bị cách ly hẳn với thế giới bên ngoài. Thậm chí cậu còn bị lĩnh đòn. Chán nản, cậu bắt đầu quậy. "Em hút thuốc, uống rượu bia và bỏ nhà đi. Có điều, nản cũng không được, muốn là chính mình thì không được phép gục ngã. Tự nghĩ thế nên em lại tiếp tục đứng lên”, Bill nhớ lại.

Mẹ Bill quá sốc trước sự thay đổi đột ngột của con, cộng với những lời cay nghiệt của người ngoài nên bà đã đổ bệnh. Nghĩ thương mẹ, Bill đã quay về. Cậu đi làm, kiếm tiền cả mấy tháng hè để trang trải học hành để muốn chứng minh cho mẹ thấy, khao khát trở thành con trai không chỉ là ham muốn nhất thời.

Thấy con tự lập, mẹ Bill đã dần dần chấp nhận. Hiện tại, cậu vừa đi học, vừa đi làm để trang trải cuộc sống ở Mỹ. "Điều kỳ diệu là bây giờ mẹ em đã hoàn toàn chấp nhận con người mới của con và cả hai mẹ con rất thân nhau. Em rất vui và hạnh phúc bởi qua bao sóng gió cuộc đời, em đã được là chính mình”, Bill tâm sự.

