Sơn nữ gạ bạn trai massage rồi ra tay đoạt mạng

Vì trót si mê một gã trai khác mà Ía quyết tâm ra tay sát hại anh Ly một cách dã man.

Ngày 22/6, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phàng Thị Ía (28 tuổi) trú tại xã Nong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên để điều tra làm rõ hành vi sát hại anh Vừ A Ly (30 tuổi), trú tại xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn.

Phàng Thị Ía.

Ngày 4/6, Công an huyện Điện Biên Đông nhận được tin báo của người dân phát hiện xác anh Vừ A Ly trong lán nương tại khu vực bản Keo Lôm 1, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông. Qua khám nghiệm tử thi và hiện trường, Công an nhận thấy cái chết bất thường của nạn nhân.

Từ những dấu vết, chứng cứ, sàng lọc mối quan hệ của nạn nhân, Công an đã xác định và bắt giữ kẻ gây án là Phàng Thị Ía. Tại cơ quan Công an, Ía khai nhận đã dùng khúc gỗ đập vào đầu anh Ly cho đến chết. Để thực hiện hành vi, Ía đã chủ động rủ anh Ly đến lán trên nương tâm sự. Sau đó cô ta bảo nạn nhân nằm úp mặt xuống chiếu để đấm bóp và lợi dụng lúc anh Ly không để ý đã ra tay sát hại.

Cơ quan Công an thực nghiệm hiện trường vụ án.

Bước đầu, Phàng Thị Ía khai nhận, do có quan hệ tình cảm bất chính với một nam thanh niên ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La và được tên này “nhờ” sát hại anh Ly để trả thù cá nhân.

Theo An Ninh Thủ Đô