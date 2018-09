Số người chết trong vụ nổ ở Phú Thọ lên tới 23

Một người dân đang đi ngang qua khu vực nổ bị mảnh vỡ rơi trúng đầu gây tử vong tại chỗ.

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đến sáng nay đã có 23 người chết, gần 100 người khác bị thương trong vụ nổ tại Xí nghiệp thuốc nổ - pháo hoa, Nhà má tỉnh Phú Thọ.

Ông Hà Kế San, Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ cho biết, trong số 23 người thiệt mạng, có 22 người là công nhân của xí nghiệp và một người dân đang đi ngang qua khu vực nổ bị mảnh vỡ rơi trúng đầu gây tử vong tại chỗ. Gần 100 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại các trung tâm y tế.

Nhiều ngôi nhà gần vụ nổ bị cháy sập, tan hoang.

"Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do pháo hoa bị rò rỉ và tự phát nổ do nguyên nhân kỹ thuật", ông San nói. Cũng theo vị Phó chủ tịch, tình hình xung quanh khu vực phát nổ đã bắt đầu ổn định. 5 giờ sau vụ nổ, đám cháy đã được khống chế nhưng nhiều nhà dân ở khu vực xung quanh bị cháy, sập.

Về phía Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Văn Liêm, Phó giám đốc Sở cho biết, rất may mắn là ngày hôm qua rơi vào ngày thứ 7 nên học sinh các trường mầm non và tiểu học được nghỉ học, còn với học sinh THCS và THPT ngay sau vụ nổ đã được nhà trường hướng dẫn di tản ra nơi an toàn. Sau khi ổn định học sinh đã quay về với gia đình. Cho tới thời điểm hiện tại chưa có học sinh nào bị thương. Một trường mầm non nằm gần khu vực nổ nên bị sập.

Trong cuộc họp sáng nay với các ban ngành, tỉnh Phú Thọ đang huy động toàn bộ lực lượng từ công an, quân đội, lực lượng y tế, lãnh đạo địa phương, Bộ quốc phòng và lãnh đạo Xí nghiệp Thuốc nổ - pháo hoa... xuống hiện trường kiểm tra, khắc phục hậu quả.

L. Nguyễn