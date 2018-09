Sinh viên ném bạn xuống sông cướp tài sản

Sau khi chuốc thuốc mê bạn học, An bỏ nạn nhân vào bao tải ném xuống sông Sài Gòn để cướp xe và điện thoại.

Ngày 12/6, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Kim An (20 tuổi, quê Bình Thuận) mức án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo HĐXX, chỉ vì cần tiền tiêu xài, bị cáo đã nảy sinh ý định đầu độc bạn thân để chiếm đoạt tài sản. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, An còn bỏ nạn nhân vào bao tải ném xuống sông. Bị cáo còn lạnh lùng gọi điện cho gia đình nạn nhân đe dọa, tống tiền hàng trăm triệu đồng. Hành vi của bị cáo quá dã man không còn khả năng cải tạo. Vì vậy, dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng tòa xét thấy cần thiết phải áp dụng mức án cao nhất.

Bị cáo An vẻ lạnh lùng sau khi tuyên án. Ảnh: Bình Nguyên.

Trước đó, khi nói lời sau cùng, bị cáo An thừa nhận hành vi phạm tội của mình là gây hậu quả và nỗi đau lớn cho gia đình bị hại. Bị cáo cũng xin lỗi cha mẹ và người thân: "Hãy quên đi vết nhơ tội lỗi của bị cáo để tiếp tục sống. Bị cáo đã đủ 18 tuổi và chịu trách nhiệm với tội lỗi đã gây ra cũng như chịu mọi hình phạt từ HĐXX", An nói.

Quá trình xét xử, An khai Đạt là bạn học cùng lớp của mình tại một trường đào tạo về thiết kế game ở TP HCM. Trong lúc túng thiếu vì bị mất xe và máy tính, nghe người bạn nói gia đình có khoản tiền lớn gửi ngân hàng nên An nảy sinh ý định chuốc thuốc mê Đạt để cướp tài sản.

Ngày 25/2/2014, An tìm mua qua mạng 5 viên thuốc ngủ rồi rủ bạn đi uống cà phê tại quận 6. Tại đây, nam sinh viên lén bỏ vào ly nước của Đạt, nhưng lượng thuốc không đủ mạnh nên anh ta không thực hiện được ý định.

Đến hôm sau, An đặt mua tiếp một vỉ thuốc ngủ liều cao giá 1,4 triệu đồng rồi vờ rủ bạn đến phòng trọ chỉ bài cho mình để chờ cơ hội ra tay. Tại phòng trọ của mình, An nói ra ngoài mua nước. Sau khi uống nửa chai, nam sinh bỏ số thuốc ngủ đã nghiền sẵn vào phần còn lại mời bạn uống.

Sau khi uống chai nước, Đạt lên cơn co giật. Thấy nạn nhân giẫy dụa đập xuống sàn, sợ bị phát hiện, An kẹp cổ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Nghĩ bạn chết, kẻ thủ ác lấy điện thoại, bỏ nạn nhân vào bao tải đến tối đem lên cầu Phú Mỹ (quận 2) phi tang.

Để đánh lạc hướng, An dùng điện thoại của Đạt nhắn tin về cho gia đình nói bị bắt cóc và đòi 500 triệu tiền chuộc. Thấy con mất tích bí ẩn, mẹ nạn nhân đến tìm An để hỏi thông tin nhưng anh ta vờ như không biết chuyện gì. Hai tuần sau, hung thủ buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội khi công an mời lên lấy lời khai.

Trả lời HĐXX, tại sao lại phi tang nạn nhân tại cầu Phú Mỹ mà không phải ở những cây cầu khác, An cho biết, vì mới lên Sài Gòn chưa thuộc nhiều đường. Bị cáo từng đi qua cầu Phú Mỹ nên lúc gây án trong đầu chỉ nghĩ tới địa điểm này.

Gia đình nạn nhân thì cho rằng, An có đồng phạm. "Hôm thấy con đã khuya không về nhà, tôi gọi vào máy thì nghe tiếng người con trai trả lời giọng nói rất nhẹ. Bình thường ở nhà, không ai trong gia đình đụng được đến điện thoại của nó vì Đạt là đứa rất giữ của", mẹ nạn nhân nghẹn ngào.

Tuy nhiên, ý kiến của bà không được HĐXX chấp nhận. Bởi hồ sơ, tài liệu trong vụ án thể hiện rõ một mình bị cáo gây án.

Kết thúc phiên tòa, An bình thản nghe tuyên án. Trước khi bị dẫn giải đi, anh ta quay lại nhìn gia đình bị hại và tìm kiếm người thân.

