Sinh viên cướp xe SH lấy tiền trả nợ

Chơi bời dẫn tới nợ nần, hai sinh viên Cao đẳng Hàng hải rủ nhau dùng hơi cay đi cướp xe máy.

Trưa 13/4, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết, vừa bắt Nguyễn Duy Thành (quận Lê Chân) và Hoàng Gia Phúc (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cùng học năm thứ 2 Cao đẳng Hàng hải vì sử dụng bình xịt hơi cay, cướp xe SH.

Theo cơ quan điều tra, sáng 10/4, chị Tô Thị Nhung (quận Lê Chân) dắt xe máy SH ra khỏi nhà để đi chợ. Trong lúc người phụ nữ 48 tuổi này lúi húi khóa cửa, một thanh niên đi bộ lại gần xịt thẳng hơi cay vào mặt, đạp chị ngã xuống đất. Sau đó, tên này nhảy lên xe máy chạy ra hướng đường Thiên Lôi tẩu thoát.

Xe SH của chị Nhung bị 2 nam sinh cướp mất. Ảnh: Giang Chinh.

Hai ngày sau, Công an quận Dương Kinh thông báo đã cùng Công an quận Lê Chân đón lõng, bắt gọn Thành và Phúc khi hai người này đang mang xe đi tiêu thụ. Bộ đôi này khai nhận do thiếu tiền trả nợ nên đã bàn nhau đi trộm cắp xe máy. Cả 2 chuẩn bị dùi cui, bình xịt hơi cay để chống trả trong trường hợp bị phát hiện.

6h sáng 10/4, Thành đi xe máy biển số giả đến nhà trọ đón Phúc. Sau khi lượn lờ khắp phố, chúng phát hiện chị Nhung dắt xe SH ra để trước cửa, liền ra tay. Phúc đứng gần đó cảnh giới còn Thành dùng bịt xịt hơi cay lại gần gây án.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 người, công an thu giữ giấy phép lái xe, CMND mang tên Tô Thị Nhung, một cờlê, dùi cui sắ...

Giang Chinh