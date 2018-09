Siêu mẫu Ngọc Thúy để mẹ 'sở hữu' hàng trăm tỷ của chồng cũ

Mẹ siêu mẫu Ngọc Thúy thừa nhận bà đang đứng tên nhiều tài sản mà con rể cũ mua bằng tiền có trước hôn nhân.

Ngày 9/8, để giải quyết tranh chấp số tài sản trị giá 288 tỷ đồng sau ly hôn giữa ông Nguyễn Đức An (Việt kiều Mỹ) và siêu mẫu Ngọc Thúy, TAND TP HCM đã có buổi làm việc với các bên để đối chất về danh mục 39 loại tài sản mà phía ông An đang yêu cầu vợ cũ trả lại.

Ngọc Thúy và 2 cô con gái đang sống tại Mỹ.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc hôm nay, Ngọc Thúy không có mặt mà chỉ có người đại diện theo ủy quyền của cô. Bà Trương Thị Bê – mẹ của siêu mẫu Ngọc Thúy cũng được triệu tập với tư cách là người làm chứng.

Trước đó vào tháng 10/2011, ông An đã gửi đơn lên TAND TP HCM để yêu cầu giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn với vợ cũ là siêu mẫu Ngọc Thúy. Theo đơn kiện, ông An và Ngọc Thúy kết hôn vào tháng 9/2006 tại Mỹ nhưng nhanh chóng ly hôn vào tháng 3/2008. Trong thời gian vợ chồng còn mặn nồng (từ năm 2007 đến đầu 2008) ông An đã dùng số tiền có được trước thời điểm kết hôn để mua nhiều tài sản ở Việt Nam. Do là người mang quốc tịch Mỹ nên ông An đã nhờ vợ là Phạm Thị Ngọc Thúy đứng tên sở hữu và sử dụng những tài sản đó.

Đến tháng 3/2008, tòa án Mỹ đã xử ly hôn cho vợ chồng ông An. Theo quyết định của Tòa thượng thẩm California, Mỹ thì số tài sản mà ông An mua bằng tiền riêng đang thuộc quyền sở hữu của Ngọc Thúy gồm các bất động sản, xe cộ, tài khoản ngân hàng (tại Việt Nam)... đều phải được thu hồi cho ông An.

Trong đơn kiện, chồng cũ của Ngọc Thúy liệt kê tổng cộng 39 tài sản bao gồm rất nhiều cổ phiếu, xe hơi sang trọng, hàng chục bất động sản là những căn hộ cao cấp, biệt thự, những lô đất tại các dự án lớn tại TP HCM, Vũng Tàu và Phan Thiết (Sea Links Golf & County Club, Building, Sailing Tower)... với tổng trị giá lên đến hơn 228 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau khi đường ai nấy đi Ngọc Thúy vẫn giữ lại toàn bộ số tài sản này và sau đó còn chuyển nhượng cho người thân. Trong số đó, bà Bê – mẹ của Ngọc Thúy được con gái nhờ đứng tên trong nhiều bất động sản, tài sản có giá trị. Trong các bản tường trình gửi đến tòa án, bà Bê thừa nhận việc này và khẳng định toàn bộ số tài sản mà con gái bà nắm giữ của chồng cũ đều là do ông An mua bằng tiên có trước hôn nhân với mục đích sau này để cho các con.

“Toàn bộ tài sản trong danh mục đều mua bằng chính tiền cá nhân của ông An có được trước khi kết hôn cùng cô Thúy. Sau khi kết hôn, ông An đã nhờ Thúy đứng tên toàn bộ số tài sản vì ông An không phải là công dân Việt Nam. Cô Thúy hoàn toàn không có sự đóng góp về tiền cùng ông An để mua số tài sản đang bị tranh chấp”, bà Bê xác nhận trong bàn tường trình.

Mẹ của siêu mẫu cũng bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển toàn bộ số tài sản đang sở hữu sang cho 2 cháu gái đúng như nguyện vọng của ông An.

Trước khi kết hôn, Ngọc Thuý là người mẫu rất nổi tiếng trong làng giải trí. Cô kết hôn và theo chồng về Mỹ, tuy nhiên, hôn nhân nhanh chóng tan vỡ. Cô đưa con gái lớn mới hơn một tuổi về lại Việt Nam, khi đang mang bầu bé gái thứ hai được 4 tháng.

Bình Nguyên