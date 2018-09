Siêu mẫu Ngọc Thúy bán tài sản tranh chấp với chồng cũ

Đại diện siêu mẫu Ngọc Thúy xác nhận đã chuyển nhượng một số tài sản trong 39 danh mục đang tranh chấp với chồng cũ.

Ngày 2/12, TAND TP HCM đã tổ chức đối chất về các loại tài sản tranh chấp sau ly hôn giữa ông Nguyễn Đức An (Việt kiều Mỹ) với vợ cũ là siêu mẫu Ngọc Thúy. Tại buổi làm việc, Ngọc Thúy vẫn vắng mặt, chỉ có người đại diện theo ủy quyền của cô tham gia. Bà Trương Thị Bê, mẹ của siêu mẫu, được mời đến với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Trong các buổi làm việc với tòa, Ngọc Thúy nhờ người đại diện tham gia.

Theo kết quả buổi làm việc, phía Ngọc Thúy xác định đã chuyển nhượng nhiều tài sản trong danh mục tranh chấp (từ tài sản số 1-8 trong danh mục) cho người khác. Do thời gian chuyển nhượng đã lâu nên phía bị đơn không còn giữ các giấy tờ liên quan đến các tài sản này. Trước thông tin này, phía ông An đã đề nghị tòa án có công văn gửi đơn vị nhận chuyển nhượng để xác minh giá trị chuyển nhượng.

Một lượng lớn các tài sản khác (từ số 9 đến 23 trong danh mục) phía bị đơn cho biết sẽ nộp các chứng từ liên quan chứng minh việc đã nộp tiền để mua. Một tài sản khác, đại diện Ngọc Thúy cho hay đã bị nhà nước thu hồi.

Các tài sản còn lại tòa vẫn tiếp tục yêu cầu phía Ngọc Thúy và ông An cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc trong thời gian 15 ngày tới.

Có mặt tại buổi làm việc hôm nay, bà Bê thừa nhận đứng tên một số tài sản đang tranh chấp giữa Ngọc Thúy và chồng cũ nhưng giấy tờ và tài sản thì đều do con gái bà giữ. Ngoài ra, bà cũng đã chuyển nhượng 4 căn hộ theo yêu cầu của Ngọc Thúy.

Trước đó, trong buổi làm việc hồi tháng 8 cũng như các bản tường trình gửi lên tòa, bà Bê thừa nhận đứng tên nhiều tài sản trong danh mục 39 tài sản mà ông An đang kiện đòi vợ cũ vì trước đó bà "được con gái nhờ đứng tên giúp". Bà cũng cho rằng, những tài sản mà Ngọc Thúy đứng tên bao gồm hàng chục căn hộ cao cấp, biệt thự ở quận 1 (TP HCM), Phan Thiết, Đà Nẵng, đất ở Quận 2 (TP HCM), TP Vũng Tàu, cổ phần tại công ty Sao Mai, ôtô sang... đều là tài sản mà ông An có được trước hôn nhân. Đồng thời bà bày tỏ nguyện vọng sẽ trả lại những tài sản do mình đứng tên để chuyển sang cho 2 cháu ngoại là con chung của Ngọc Thúy và ông An.

Cuối tháng 8 vừa qua, ông An tiếp tục bổ sung đơn kiện đòi thêm tài sản mới gồm nhiều căn hộ cao cấp mà ông này cho rằng "nhờ Ngọc Thúy đứng tên" tại TP HCM, Đà Nẵng và số tiền mặt 32 tỷ đồng để mua cổ phiếu.

Ông An và Ngọc Thúy kết hôn vào tháng 9/2006, đến khoảng tháng 3/2008 thì ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ. Trong thời gian còn là vợ chồng, ông An mang quốc tịch Mỹ nên được cho là "phải nhờ vợ đứng tên sở hữu" 39 loại tài sản mà ông mua tại Việt Nam.

Năm 2010, ông An gửi đơn kiện đến TAND TP HCM, yêu cầu vợ cũ trả lại số tài sản này. Theo đơn kiện, ông An khẳng định toàn bộ số tài sản này được mua bằng tiền cá nhân của mình "có được trước khi kết hôn với Ngọc Thúy". Nguyên đơn cũng nêu rõ, sau khi ly hôn tại Mỹ vào tháng 3/2008, Tòa thượng thẩm bang California quyết định "số tài sản đang thuộc quyền sở hữu của Ngọc Thúy phải được thu hồi" trả cho ông An "vì được mua bằng tiền riêng".

Siêu mẫu Ngọc Thúy khá nổi tiếng trong làng giải trí, từng tham gia diễn xuất trong bộ phim "Đô la trắng". Hiện cô sống với các con tại Mỹ.

