Sẽ tổ chức lại tiệc cưới sau sự cố 'bia không thời hạn'

Anh Phong đồng ý nhận số tiền làm hơn 20 mâm cỗ từ công ty bia sau khi đám cưới bị phá hỏng vì mua phải sản phẩm không thời hạn.

Sáng 26/1, ông Trịnh Ngọc An, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Phú Ninh (Quảng Nam), cho biết tổ liên ngành đang lập hồ sơ để tham mưu đội quản lý thị trường xử phạt Công ty bia Hà Nội sau khi nhận được báo cáo sản phẩm không rõ thời hạn là do máy in phun. “Sẽ xử phạt công ty vì lỗi hàng hóa không rõ nhãn mác”, ông An nói.

Có 343 lon trong 60 thùng bia ở tiệc cưới không nhìn thấy thời hạn. Ảnh. Tiến Hùng.

Ông Nguyễn Văn Minh, đại diện Công ty bia Hà Nội, cho hay phía công ty và gia đình chú rể Nguyễn Tấn Phong (25 tuổi, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh), đã thỏa thuận xong việc bồi thường. “Anh Phong đã nhận 12 triệu, tiền mua 60 thùng bia trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Chú rể cũng nhận lời mời ra nhà máy của chúng tôi ở Quảng Bình tham quan và du lịch”, ông Minh nói và cho hay công ty cũng đã trao tận tay số tiền, trị giá bằng nửa tiệc cưới của anh Phong đã tổ chức bất thành trước đó.

“Số tiền này đủ để làm hơn 20 mâm cỗ cưới nhằm mời hàng xóm, bạn bè bù lại ngày không vui vì sự cố trước đó. Đồng thời là dịp để gia đình có cơ hội giải thích cho dân làng hiểu”, ông Minh nói.

Chú rể Phong xác nhận thông tin này và cho hay, gia đình chưa sắp xếp được thời gian để tổ chức buổi tiệc mời dân làng sau khi nhận tiền bồi thường từ công ty bia. Anh Phong tỏ ra phân vân khi không dám chắc những người đã bỏ về và trách móc gia đình trong đám cưới trước đó sẽ lại đến dự tiệc không.

Trước đó, ngày 17/1, anh Phong mua 60 thùng bia Hà Nội về tổ chức lễ cưới. Khi vào buổi tiệc, khách phát hiện hơn hàng trăm lon bia không rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng. Dòng chữ dưới lon bia có dấu hiệu như bị xóa, dân làng cho rằng gia đình anh Phong ham rẻ, mua hàng hết hạn sử dụng để đãi nên bực tức bỏ về. Đám cưới sau đó chỉ còn lại anh em trong nhà và bạn bè thân thiết của chú rể.

Sự việc lập tức được trình báo lên nhà chức trách địa phương. Sau khi làm việc với tổ liên ngành, Công ty bia Hà Nội xác định lỗi trong quá trình sản xuất, do máy in phun. Mặc dù không nhìn thấy thời hạn nhưng công ty này khẳng định bia chưa hết hạn sử dụng vì lô hàng được sản xuất tháng 12/2015.

