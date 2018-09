Say thuốc lào, công nhân mỏ đá rơi từ độ cao hơn 10 m

Ngồi trên hẻm đá ở độ cao hơn 10 m, ông Sơn hút thuốc lào và bị say, choáng váng rơi xuống đất tử vong.

Ông Nguyễn Vương Ngọc, Phó chủ tịch UNND huyện Yên Thành (Nghệ An), cho biết đã nhận được báo cáo ban đầu về vụ tai nạn tại mỏ đá của Công ty TNHH Đông Thành ở xã Đồng Thành khiến một người tử vong. Nạn nhân là ông Phạm Văn Sơn (49 tuổi, công nhân mỏ đá, người xã Đồng Thành).

Theo Phó chủ tịch huyện, sáng 14/4, ông Sơn leo lên núi đá cách mặt đất hơn 10 m. Khi đang ngồi nghỉ hút thuốc lào thì bất ngờ nam công nhân này choáng mặt rồi rơi xuống chân núi. Được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong ngay sau đó.

"Nguyên nhân là ông Sơn bị say thuốc lào khi đang ngồi nghỉ. Do lúc này chưa làm việc nên nạn nhân không có giây an toàn và gặp nạn", Phó chủ tịch huyện nói và cho hay mỏ đá nơi xảy ra tai nạn có được cấp phép khai thác. Phía công ty đã gặp gỡ để hỗ trợ mai táng và thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Trước đó vợ nạn nhân Sơn đã chết trong vụ tai nạn lao động tại một mỏ đá những năm trước.

