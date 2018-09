Sát thủ yêu chó và kỳ án mở nắp quan tài để điều tra

Gia đình chuẩn bị chôn cất nạn nhân thì đứa con trai 12 tuổi vô tình tiết lộ tình tiết quan trọng. Mấu chốt vụ án hé lộ từ con chó của thủ phạm.

Vụ án mở nắp quan tài của nạn nhân Trần Văn Tràng (sinh năm 1981, ngụ ấp Cây Méc, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) để điều tra nguyên nhân cái chết ngay trước giờ di quan cách đây một tháng khiến dư luận địa phương xôn xao.

Trước đó, 18h45 ngày 3/10, chị Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1982, vợ nạn nhân) không thấy chồng về nhà sau chầu nhậu. Nóng lòng, chị Hiền cầm cây đèn pin ra phía trước cửa nhà. Khi ra đến mé mương, chị Hiền phát hiện bóng đen nằm gần bờ. Chị rọi đèn và bàng hoàng phát hiện anh Tràng nằm bất động từ lúc nào. Hàng xóm đưa nạn nhân đến trạm y tế thì đã quá muộn.

Nguyên nhân dẫn đến tử vong được cho rằng anh Tràng đi nhậu về muộn, say xỉn trượt chân ngã. Chị Hiền đưa thi thể Tràng về gia đình chồng ở ấp Phước Hoà, xã Lộc Ninh tổ chức an táng.

Ngay lúc đó, anh Hồ Văn Khang, bà con cô cậu ruột với Hiền đến chia buồn. Khang cho biết, khoảng 16h cùng ngày, anh Tràng mang rượu sang nhà Khanh nhậu. Anh ta cho biết trước đó đã nhậu 2 "tăng". “Sợ ngủ không được nên ghé nhà em uống vài ly cho dễ ngủ”, Tràng nói lý do. Sau khi nhậu một tiếng, Khang lấy xuồng máy đưa Tràng về trước nhà.

Hiện trường vụ án.

Cùng lúc đó, ông Hồ Văn Mãnh (sinh năm 1966, ngụ ấp Cây Méc, xã Ninh Thanh Lợi, cậu ruột chị Hiền) đến chia buồn cùng đứa cháu rể, đi kèm lời trách cứ đứa cháu rể nát rượu, làm khổ vợ con.

Đến 14h ngày 6/10, gia đình tổ chức chôn cất Tràng. Người dân trong xóm đến chia buồn, động viên chị Hiền gượng qua đau buồn lo cho 2 đứa con đang độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới.

Trong lúc thắp nén hương cho Tràng, Nguyễn Văn Nhân, cháu của Tràng, cất tiếng hỏi bé Trần Quốc Nhân (12 tuổi, con trai của nạn nhân) đang mang khăn tang đứng cạnh quan tài: “Cha mày té xuống mương chết, sao mày không khóc gì hết?”. Bé Nhân trả lời tỉnh queo: “Cha tao bị đánh chết chứ té xuống sông cái gì”. Lập tức câu nói của Nhân làm bàng hoàng khách dự. Không ngờ câu nói của Nhân mở ra vụ án ly kỳ.

Mọi người ngừng kèn trống để Nhân kể lại sự việc. Theo đó, chiều 3/10, Nhân hẹn với mấy đứa bạn trong xóm đi chơi. Khi đi bộ trên bờ con mương, Nhân nghe tiếng la lớn phía bờ bên kia. Tò mò, Nhân nhìn qua thấy ông cậu là Hồ Văn Mãnh (sinh năm 1966) cầm cái cây đánh vào người cha mình. Sau đó, hai bên dằng co, ông Mãnh xô Tràng té xuống sông sau đó đi vào nhà.

Thấy cha nằm bất tỉnh dưới mương, Nhân tưởng bố ngủ nên bỏ đó tiếp tục đi chơi. Nhân thành thật: “Con tưởng đâu cha ngủ. Tối con về hay tin cha chết. Ai cũng nói cha té xuông sông chứ thật ra ông cậu đánh cha”.

Ông Mãnh chạy đến nghe ngóng, thấy vậy liền mắng: “Thằng Nhân nói ẩu. Tao đánh thằng Tràng hồi nào mà nó nói vậy. Tụi bây không tin hỏi thằng Khang (tức Hồ Văn Khang) sẽ rõ. Thằng Tràng sắp yên mồ yên mả. Tụi bây nghe lời nói bậy bạ của thằng Nhân. Tao không trách nó là con nít nhưng bây tin nó là không được”.

Trước lời kể thành thật của Nhân, thái độ kỳ quặc của ông Mãnh làm nhiều người nghi vấn, khuyên chị Hiền nên báo công an để làm sáng tỏ vụ án. Đến 13h30 ngày 6/10, khi chuẩn bị di quan cho Tràng, Công an huyện Hồng Dân cùng trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu có mặt.

Thiếu tá Lý Minh Khương, cho biết, khoảng 13h, phòng nhận được tin báo từ Công an huyện Hồng Dân là có người thân nghi ngờ nạn nhân bị giết nên đề nghị làm rõ.

Công an tiến hành mở nắp quan tài để khám nghiệm tử thi.

Trinh sát của Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức bật nắp quan tài. Qua 3 ngày khâm liệm cộng thêm thi thể của Tràng phát hiện chết dưới nước nên bốc ra mùi hôi nồng nặc. Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do bị ngoại lực tác động, gãy xương sườn, trong đầu có vết bầm và tụ máu. Nguyên nhân tử vong là do vật cứng đánh vào người trước khi tử vong.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Bạc Liêu nhận định, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Hung thủ đã đánh nạn nhân sau đó xô xuống mương để tạo hiện trường giả. Làm việc với Nhân, bé một mực khẳng định, tận mắt chứng kiến ông Mãnh cầm cây đập cha mình. Trong khi đó, Khang lại khai, chính Khang đưa Tràng về nhà bỏ xuống bờ mương. Hiện trường vụ án lại nhiều mâu thuẫn.

Nếu theo địa hình nơi đây, Tràng quay ngược trở lại qua cầu trở về nhà thì gần hơn gấp đôi khi đi ngang qua nhà của ông Mãnh, không lẽ Tràng lại lội bộ đoạn đường xa hơn gấp 2 lần về nhà xảy ra vụ xô xát với ông Mãnh. Bước đầu, lời khai của Nhân được xác định là mâu thuẫn.

Tuy nhiên, qua thực nghiệm hiện trường, Nhân tái hiện hành vi hết sức hợp lý. Sau nhiều cuộc họp, Công an tỉnh Bạc Liêu kết luận, đây là vụ án giết người. Ông Mãnh trở thành nghi can chính vụ án.

Trinh sát tiến hành mời ông Mãnh lấy lời khai. Ông ta nhất quyết bản thân không liên quan đến cái chết của Tràng, không có mâu thuẫn với nạn nhân; nếu có, ông mắng chửi làm gì có chuyện đánh Tràng đến chết. Ông ta còn dọa trinh sát, nếu không có bằng chứng, ông sẽ khiếu nại.

Thiếu tá Lý Minh Khương, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho biết, qua làm việc với người dân địa phương, người thân gia đình Tràng thừa nhận, ông Mãnh và Nhân chưa xảy ra mâu thuẫn nhưng quả thật có chuyện “bằng mặt chưa bằng lòng”.

“Ông Mãnh tỏ ra không vừa lòng khi Tràng không lo làm ăn mà suốt ngày ăn nhậu. Nhưng đó là nguyên nhân để ông Mãnh đánh chết Tràng xô xuống sông tạo hiện trường giả thì không hợp lý. Như vậy, mâu thuẫn để ông Mãnh cầm cây đánh Tràng là mâu thuẫn từ đâu. Đây chính là mấu chốt vụ án”, Thiếu tá Khương nhận định.

Qua nhiều đêm thức trắng với hàng chục giả thiết của trinh sát được bù đắp. Ngày 9/10, trinh sát đến nhà ông Mãnh bất ngờ phát hiện con chó của ông Mãnh có dáng đi “không bình thường”.

Con chó của ông Mãnh - manh mối quan trọng của vụ án.

Theo người dân dịa phương, ông Mãnh thương con chó của mình. Những lần đi xa, ông thường đem về chút quà bánh dành cho nó. Trinh sát chích thuốc gây mê kiểm tra con chó thì phát hiện chân trái sau có vết bầm.

Một giả thiết được đặt ra, tàn cuộc nhậu ở nhà Khang, Tràng quên đường về. Thay vì quay trở lại qua cầu về nhà gần hơn nhưng đi thẳng ngang qua nhà ông Mãnh rồi dùng cây đánh chân con chó. Ông Mãnh phát hiện và xảy ra mâu thuẫn.

Trinh sát tiến hành lấy lời khai lần nữa. Khi nghe hỏi vết thương chân trái của con chó, mặt ông Mãnh bỗng tái nhợt rồi cúi đầu nhận tội.

Theo đó, khoảng 18h ngày 3/10, ông Mãnh đi làm cỏ ở bờ vuông chuẩn bị vào nhà thì nghe tiếng con chó kêu. Ông vội cầm cây gậy, chạy đi tìm thấy con chó cưng của mình. Ông Mãnh gặp Tràng tay cầm ca rượu "chân nam đá chân chiêu". Ông Mãnh bực mình: “Mày đi đâu mà xỉn quá trời vậy?”. Tràng không trả lời mà nói trong men rượu: “Con đập chết con chó của cậu rồi”.

Ông Mãnh cúi đầu nhận tội sau một thời gian quanh co.

Thấy đứa cháu nát rượu vừa đập con chó cưng của mình bị thương ở chân, sẵn trên tay cầm khúc cây, ông Mãnh hô: “Mày đập nó tao đập mày” rồi đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Lúc đó, do say xỉn, Tràng không chút kháng cự, ngã quỵ xuống bờ vuông. Ông Mãnh đánh tiếp vào mạng sườn rồi dùng tay xô Tràng xuống mương. Ngay lúc đó, Nhân đi bờ mương bên kia.

Đến 20h cùng ngày, ông Mãnh nhận được tin Tràng chết do ngợp nước nên bàn bạc với cháu ruột là Hồ Văn Khang tìm cách ngoại phạm. Khang kể lại: “Ông Mãnh hướng dẫn tôi khai để đánh lạc hướng Cơ quan cảnh sát điều tra".

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam ông Mãnh về hành vi Giết người.

Theo Công An TP HCM