Sát thủ gây thảm án Lào Cai thực nghiệm lại tội ác

Để hoàn tất hồ sơ điều tra, Công an tỉnh Lào Cai vừa dẫn Tẩn Láo Lở (nghi can gây thảm án sát hại 4 người trong một gia đình) tới hiện trường để thực nghiệm lại sự việc. Tẩn Láo Lở khai, do trước đó có mâu thuẫn với chị Tẩn Tả Mẩy nên ngày 9/8 đã lẻn vào nhà định tấn công tình dục. Không xâm hại được do bị chống cự quyết liệt, Tẩn Láo Lở dùng gậy đập vào đầu nạn nhân...