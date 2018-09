Sát hại vợ sau khi mơ thấy bị hổ vồ

Đang ngủ trưa thì mơ thấy bị hổ vồ, Huyên choàng tỉnh dậy, chạy xuống bếp lấy dao rồi chém vợ một nhát chí mạng.

Sáng 10/4, Công an tỉnh Nghệ An vừa tiếp nhận Lương Phò Huyên (sinh năm 1983) trú xã Keeng Đu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) để điều tra về hành vi giết vợ cách đây một tháng.

Khoảng 14h30 ngày 8/3, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được tin báo, tại bản Hạt Tà Vén, xã Keng Đu vừa xảy ra vụ án mạng. Người chồng là Lương Phò Huyên đã dùng dao chém chết vợ là Lương Mẹ Huyền (sinh năm 1984), sau đó dùng dao tự cứa vào cổ mình để tự sát nhưng bất thành, cố thủ trong nhà bên xác vợ.

Căn nhà vừa xảy ra vụ án mạng nằm giữa lưng chừng núi. Sau khi xem xét địa hình, tổ công tác nhanh chóng phong toả hiện trường, bằng mọi cách vận động, thuyết phục Huyên ra đầu thú. Vừa lọt vào hiện trường, các trinh sát phát hiện người vợ chết trên giường, người chồng với vết thương ở cổ đang gục đầu bên chai rượu.

Huyên nhanh chóng được dẫn giải ra khỏi hiện trường và đưa xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn để sơ cứu. Sau khi được khâu vết thương và nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn, sức khoẻ và tinh thần của Huyên đã ổn định.

Tại trụ sở Công an huyện, Huyên khai nhận, hai vợ chồng là người cùng bản, sớm bén duyên và xây dựng hạnh phúc gia đình vào năm 2007. Hiện họ đã có với nhau 3 mặt con. Đứa bé nhất sinh năm 2013. Cuộc sống gia đình cũng không có mâu thuẫn lớn.

Trưa hôm đó, trong lúc hai vợ chồng đang nằm ngủ thì hắn gặp cơn ác mộng. Huyên thấy mình bị lạc vào rừng sâu và bị một con hổ vồ trúng người. Quá hoảng sợ, hắn lao đến khu vực bếp vớ lấy con dao quắm thường ngày vẫn dùng để phát rẫy chạy thẳng đến cạnh giường nhè cổ vợ chém một nhát.

Cú chém mạnh và nhanh khiến người vợ chết ngay. Chỉ đến khi máu từ thi thể người vợ chảy xuống chân mình, hắn mới chợt bừng tỉnh. Quá hoảng sợ bởi cảnh tượng trước mắt do mình gây ra, Huyên dùng chính con dao ấy cứa vào cổ của mình nhằm tự sát. Tuy nhiên, khi thấy máu từ cổ mình chảy ra, hắn lại hoảng hốt vứt hung khí và cố thủ bên xác vợ. Khi được lực lượng Công an vận động, thuyết phục, hắn mới chịu tra tay vào còng.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Phò Huyên về hành vi giết người.

Theo Công An Nghệ An, Công Lý