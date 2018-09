Sập rạp xiếc lưu động ở Hải Dương, nhiều người bị thương

Rạp xiếc lưu động của đoàn xiếc Việt Nam vừa bị sập hàng ghế trong một buổi diễn tại Hải Dương và khiến nhiều người bị thương.

Sự việc xảy ra vào tối 5/8 trong chương trình biểu diễn do Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức ở Hải Dương, trong rạp bạt lưu động được cho là lớn nhất Đông Nam Á với sức chứa khoảng 1.000 người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời mưa kéo dài nên đất lún, một vài hàng ghế đã bị sập làm khán giả bị thương.

Thời điểm sự việc xảy ra, có rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình của Đoàn xiếc Việt Nam trong rạp lưu động.

Lực lượng cấp cứu và công an đã có mặt kịp thời để hỗ trợ các nạn nhân. Buổi diễn sau đó vẫn kéo dài thêm một tiếng do chỉ một phần các hàng ghế bị sập, trước khi được yêu cầu ngưng diễn để đảm bảo an toàn.

Các lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường khá kịp thời để giải quyết hậu quả và hỗ trợ các nạn nhân.

Khoa cấp cứu của Bệnh viện tỉnh Hải Dương cho biết, có 12 trường hợp phải vào cấp cứu, trong đó có 3 trẻ em và 9 người lớn. Đa phần bị chấn thương xương khớp, gãy tay, chân, hiện chưa có người nguy hiểm đến tính mạng.

Các khán giả hoảng loạn khi sự cố xảy ra.

Hiện khoa chấn thương của bệnh viện đã phải tăng cường nhân lực cho khoa cấp cứu để xử lý tình hình. Ngoài ra, một số nạn nhân khác được đưa ngay vào bệnh viện tư nhân Hòa Bình ở gần nơi xảy ra sự cố.

Theo Đại Đoàn Kết