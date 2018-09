Sản phụ chuyển dạ, sinh con trên tàu cao tốc

Sản phụ Kiên 40 tuổi đã sinh hạ thành công bé trai khoảng 3 kg trên tàu cao tốc từ đảo Lý Sơn ra đất liền.

Sáng 5/9, trên đường từ đảo Lý Sơn vào đất liền để sinh con, sản phụ Bùi Thị Kiên (40 tuổi, ở huyện đảo Lý Sơn) đã bất ngờ chuyển dạ và sinh con trên tàu cao tốc Hoàng Sa 03.

Theo ông Lê Sáng, Thuyền trưởng của tàu cao tốc Hoàng Sa 03 cho biết, sau khi tàu rời cảng Lý Sơn khoảng 30 phút thì tổ nhân viên nhận thông tin có sản phụ là chị Bùi Thị Kiên đang chuyển dạ. Thấy chị Kiên không thể chờ tàu vào tới đất liền để sinh nên nhân viên trên tàu đã phát loa kêu gọi hành khách tập trung về hai khoang để nhường khoảng trống thông thoáng cho tổ nhân viên cùng nữ hộ sinh Trần Thị Thu Lộc đỡ đẻ cho chị Kiên.

Nhờ sự giúp đỡ của nữ hộ sinh Lộc cùng nhân viên trên tàu, sản phụ đã "vượt cạn" thành công, bé trai chào đời khỏe mạnh nặng khoảng 3 kg.

Tàu cao tốc Hoàng Sa 03 nơi sản phụ Bùi Thị Kiên sinh con.

Bác sĩ Mai Hữu Hậu, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y huyện Lý Sơn cho hay, trước đó khoảng 8h sáng cùng ngày, gia đình đưa sản phụ Kiên đến bệnh viện trong tình trạng tử cung mở 4 phân và sắp chuyển dạ, sinh con.

"Mặc dù đội ngũ y, bác sĩ đã động viên, giải thích cho người nhà và sản phụ Kiên ở lại để ‘vượt cạn’ tại bệnh viện, nhưng gia đình vẫn quyết định chuyển chị Kiên lên tàu cao tốc vượt biển lên bệnh viện tuyến trên. Do lo ngại sản phụ có nguy cơ đẻ ngay trên đường đi vào đất liền, nên chúng tôi đã cử nữ hộ sinh Trần Thị Thu Lộc đi cùng để xử lý tình huống. Rất may bé trai chào đời trên tàu cao tốc an toàn", bác sĩ Hậu nói.

Sau khi tàu cao tốc Hoàng Sa 03 cập cảng Sa Kỳ, tổ nhân viên cùng người thân đã nhanh chóng đưa sản phụ cùng trẻ sơ sinh lên xe taxi chở đến bệnh viện để tiếp tục được chăm sóc y tế.

Đây không phải là lần đầu tiên có sản phụ sinh con trên tàu cao tốc từ Lý Sơn vào đất liền. Trước đó, vào tháng 10/2014, sản phụ Nguyễn Thị Quý (21 tuổi, ở huyện đảo Lý Sơn) cũng đã sinh con trên tàu cao tốc.

Theo Công Lý