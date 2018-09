Rủ bạn trộm bò giống của cha ruột

Túng tiền tiêu xài, Nam rủ bạn lên kế hoạch trộm bò giống của cha ruột đem bán.

Nam và Thái bị bắt vì trộm bò. Ảnh: Nguyệt Triều

Chiều 21/10, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) bắt giữ Nguyễn Văn Nam (26 tuổi, quê Nghệ An) và Phạm Văn Thái (23 tuổi, quê Thanh Hóa) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Nam túng tiền tiêu xài nên rủ Thái lên kế hoạch trộm con bò cái tơ vàng nặng 120kg, có giá trên thị trường khoảng 30 triệu đồng, của cha ruột đang nuôi.

Nam lén lút dắt bò lên xe tải do Thái thuê rồi tẩu thoát. Đến đoạn đường ở phường Bình Hòa, cả hai nói tài xế xe tải chạy lòng vòng trong khu dân cư hỏi tìm người mua bò.

Cảnh sát địa phương đang tuần tra trên đường, thấy hai thanh niên khả nghi nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, cả hai đã thừa nhận hành vi trộm bò.

Nguyệt Triều