Rình ngoài nhà nghỉ, chụp ảnh tống tiền phụ nữ

Nắm bắt tâm lý sợ bị lộ chuyện quan hệ ngoài luồng, Hiếu rình rập dọa đã chụp ảnh cảnh trong nhà nghỉ để tống tiền người phụ nữ ở Hà Nội.

Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết, đang lập hồ sơ xử lý, triệu tập Chu Xuân Hiếu (35 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình), hiện sống lang thang tại Hà Nội để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, lang thang trên phố, Hiếu nhìn thấy chị Minh vào nhà nghỉ nên nảy ra ý nghĩ tống tiền. Tên này tiếp tục theo dõi nạn nhân. Trong một lần chị Minh vừa từ nhà ra phố, Hiếu theo sau, vỗ vai rồi nói đã chụp ảnh việc chị vào nhà nghỉ. Nếu nạn nhân không muốn Hiếu gửi cho người nhà hoặc tung lên mạng thì phải trả tiền.

Lo sợ trước lời đe doạ, chị này đã phải đưa cho Hiếu 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, Hiếu tiếp tục yêu cầu chị Minh đưa thêm tiền cho mình và hẹn chị này ở một quán cà phê trên địa bàn phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm.

Chị Minh đã báo cho công an. Khi Hiếu đang nhận tiền thì Công an phường Phan Chu Trinh ập vào bắt quả tang và chuyển lên Công an quận Hoàn Kiếm để xử lý theo thẩm quyền.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi