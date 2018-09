Rau muống bào ngâm với hóa chất để tạo màu xanh

Món ăn yêu thích hàng ngày của nhiều thực khách sau khi được bào nhỏ sẽ được ngâm hóa chất cho xanh, bắt mắt rồi đưa ra chợ bán.

Rau muống bào trước khi được ngâm hóa chất. Ảnh: Xuân Mai

Tối 15/9, Chi cục An toàn về sinh thực phẩm Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành bất ngờ ập vào cơ sở bào chế rau muống bào do bà Trần Thị My tại phường Kim Dinh, TP Bà Rịa.

Đoàn kiểm tra phát hiện hơn 200 kg rau muống được bào nhỏ vứt lăn lóc giữa nền nhà dơ bẩn, nhiều chậu nước lớn chứa hóa chất màu xanh được hòa tan nhằm giúp rau muống xanh, bắt mắt.

Hóa chất dùng để ngâm rau muống. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Theo bà My, rau muống và hóa chất đều được mua ở TP HCM. Sau khi đưa vào máy bào nhỏ, rau muống được ngâm trong hai chậu lớn chứa hóa chất. Chỉ sau vài phút, hóa chất bám vào cọng rau muống tạo nên màu xanh tươi bắt mắt. Mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng 300 kg rau muống bào, chở đến bán tại chợ đầu mối ở Bà Rịa.

Rau muống trước khi đưa ra chợ bán sẽ được ngâm trong hóa chất. Ảnh: Xuân Thắng.

Cơ quan chức năng đã tịch thu toàn bộ số rau muống và hóa chất để tiến hành tiêu hủy, xử lý.

Theo VnExpress