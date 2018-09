Rạch vali trộm hơn 100 triệu đồng của người tình ngoại quốc

Cùng người tình ra công viên chơi rồi một mình về trước, Phương đã rạch vali của ông này, mang đi nhiều ngoại tệ.

Ngày 13/5, TAND TP HCM đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Vũ Phương (sinh năm 1983, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) về tội Trộm cắp tài sản.

​Tại phiên toà, Phương khai rằng, hoàn cảnh của bị cáo khó khăn, trước đây con Phương bị bệnh nặng nên mượn tiền nhiều người để chữa bệnh cho con. Vì muốn có tiền trả nợ nên bị cáo nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn chồng, bị cáo Nguyễn Thị Vũ Phương quen với bạn trai mới là ông Zund Peter Albert (sinh năm 1945, quốc tịch Thụy Sĩ) và chung sống cùng với ông này tại một khách sạn trên đường Bùi Viện, quận 1.

Khoảng 10h, ngày 5/12/2014, Phương cùng Peter ra công viên 23/9 dạo chơi. Phương một mình quay về khách sạn trước, còn ông Peter ghé lại chơi bida. Khi về khách sạn, Phương phát hiện chiếc vali của ông Peter nên dùng dao rạch chiếc vali này ra và lấy cắp nhều ngoại tệ, tổng cộng tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng, rồi bỏ đi.

Sau đó, Phương lấy tiền trộm được trả nợ và mua một điện thoại di động sử dụng cá nhân. Khoảng 17h cùng ngày, Phương quay lại khách sạn. Lúc này, ông Peter phát hiện mất tài sản nên nhờ tiếp tân báo công an. Ngay sau đó, Phương bị mời về trụ sở công an làm việc và đã khai báo hành vi phạm tội của mình. Công an đã thu giữ được gần 100 triệu đồng hoàn trả lại cho người bị hại.

Kết thúc phiên xét xử, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vũ Phương 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.

