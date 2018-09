Ra tòa ly hôn, vợ đâm chết chồng

Chị Hiện và anh Hiểu đưa nhau ra tòa làm thủ tục ly hôn. Ngay khi bước ra khỏi sân tòa, hai người xảy ra xô xát, người vợ đâm chồng 3 nhát chí mạng.

Án mạng xảy ra vào khoảng 11h trưa 16/10, tại sân Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân là anh Vũ Quang Hiểu (sinh năm 1959, ngụ tổ 6, thôn 5 xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng) bị vợ đâm 3 nhát chết tại chỗ.

Các nhân chứng cho biết, sáng 16/10, anh Hiểu cùng vợ là chị Đinh Thị Hiện (sinh năm 1969) đến TAND huyện Bù Đăng làm bản tự khai để tiến hành các thủ tục ly hôn. Khi ra đến cổng trụ sở TAND, hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Anh Hiểu vung tay tát chị Hiện một cái, lập tức chị này rút con dao thủ sẵn trong túi xách ra đâm anh Hiểu 3 nhát khiến nạn nhân gục xuống.

Lúc đó có một số người ở sân tòa, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp can ngăn. Anh Hiểu được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đăng gần đó, nhưng do vết đâm quá hiểm, mất máu nhiều nên khoảng nửa tiếng sau thì tử vong. Chị Hiện bị công an huyện bắt ngay sau đó.

Nơi xảy ra án mạng ngay trước cổng TAND huyện Bù Đăng.

Theo bản tự khai tại TAND huyện Bù Đăng, chị Hiện trình bày anh Hiểu và chị kết hôn với nhau năm 2012. Hai vợ chồng sống hạnh phúc không được bao lâu thì xảy ra mâu thuẫn, lý do là anh Hiểu thường xuyên bài bạc. Anh Hiểu thua bạc và nhiều lần bị chủ nợ đến đòi làm cuộc sống gia đình bị đảo lộn nên chị Hiện quyết định ly hôn.

Tại nhà xác bệnh viện, chị Trần Thị Huệ, người vợ đầu của anh Hiểu, ngồi bần thần trước thi thể chồng cũ. Trong buồn bã và đau khổ, chị Huệ bộc bạch câu chuyện bi kịch của gia đình mình.

Theo đó, chị Huệ và anh Hiểu lấy nhau từ năm 1983. Hai người có với nhau năm người con, bốn trai một gái. Khi con cái đề huề, anh Hiểu lại phải lòng chị Hiện, nên 3 năm trước đây chị Huệ đã chấp nhận ly hôn để anh Hiểu về sống với chị Hiện. Ba tháng trở lại đây, anh Hiểu và chị Hiện mâu thuẫn nên anh này lại xin chị Huệ tha thứ để quay về với gia đình.

“Dự kiến 2 ngày nữa tôi sẽ tổ chức đám cưới cho đứa con trai thứ 3. Bà con từ quê ngoài Bắc cũng đã vào, đám cưới của con đã chuẩn bị cả rồi nhưng nào ngờ lại xảy ra cơ sự này”, chị Huệ ngẹn ngào, nói trong nước mắt.

Theo Công An TP HCM