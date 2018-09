Quen sống ảo, hot girl dính vào đường dây gái gọi

Gật đầu đồng ý với những cái bẫy tiền tài, chấp nhận bước vào con đường bán thân, các cô gái trẻ đẹp đã tự khép lại tương lai.

Thời gian qua, cơ quan công an đã triệt phá rất nhiều đường dây môi giới mại dâm, trong đó có rất nhiều hot girl, người mẫu tham gia vào mạng lưới với vai trò “tú bà” hoặc gái gọi. Lối sống ảo, ham thích hư vinh đã đẩy một bộ phận giới trẻ vào con đường sai lầm.

Mới đây, Tòa án nhân dân TP Hạ Long đưa ra xét xử một vụ môi giới mại dâm xuyên quốc gia liên quan đến nhiều hot girl mới nổi trong làng giải trí Việt đã bị triệt phá vào năm 2015. Dính líu đến vụ án này có Lại Thu Hằng, một Á khôi điện ảnh từng được ví như “ngọc nữ của điện ảnh Việt”.

Một hot girl khác khá nổi đình nổi đám cũng liên quan đến vụ án là Mai Phương, sinh năm 1995 được mệnh danh “Phạm Băng Băng của Việt Nam” nhờ gương mặt được phẫu thuật gần giống như nữ diễn viên danh tiếng Trung Quốc.

Trên mạng xã hội, Mai Phương rất nổi tiếng, có lượng fan lớn và lượng theo dõi lên đến hàng chục nghìn. Mai Phương thường cho thấy cuộc sống xa hoa với biệt thư siêu sang, du thuyền ở Hong Kong và các chuyến du lịch khắp thế giới. Nghề nghiệp được hot girl này quảng bá là kinh doanh, buôn bán mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp.

Hot girl Hà My, bị bắt quả tang khi đang mua dâm với khách tại một khách sạn tại Hà Nội, sau khi quay trở về với đời sống bình thường đã chia sẻ, chính lối sống ảo, muốn được giàu sang, thích được tung hô khiến cho My lỡ bước, sa chân khi một “tú bà” tiếp cận My qua Facebook và đề nghị bán dâm cho một đại gia ở Hà Nội với giá 3.000 USD. Sau lần ấy, My đã dấn thân vào đường dây bán dâm nghìn đô.

Câu chuyện của hot girl My nói trên là một trong những trường hợp thường thấy cho cách mà các cô gái trẻ sa chân vào cạm bẫy. Với một bộ phận giới trẻ có nhận thức lệch lạc, giá trị bản thân được họ định giá không phải bằng tri thức và những thành quả đạt được do nỗ lực mà được đong đếm bằng những thứ xa hoa khoác lên mình như hàng hiệu, xe xịn, tiệc tùng hưởng thụ… Vì thế mới có chuyện nhiều hot girl gây ra những cuộc khẩu chiến nảy lửa, thách nhau xem ai giàu hơn, thi nhau xem ai có cuộc sống đáng mơ ước hơn. Đường sa ngã của họ cũng bắt đầu từ đó.

Gật đầu đồng ý với những cái bẫy của tiền tài, chấp nhận bước vào con đường bán thân, các cô gái trẻ đã khép lại tương lai sáng sủa để bước vào một con đường đầy bất trắc mà khi muốn trở ra, họ phải bước qua không ít chông gai. Điều đáng tiếc là, trong số những hot girl sa chân vào con đường bán thân có không ít người đã được đánh giá cao, có thể tiến xa trong làng giải trí. Họ quá sốt ruột, muốn đi đường tắt để đạt được điều mình mong mỏi hơn là nhẫn nại, cần cù để đi lên bằng chính tài năng của mình.

Hầu hết những chân dài thuộc showbiz sau những vụ phanh phui bán dâm, khi trở về với cuộc sống đời thường đều từ bỏ con đường nghệ thuật. Có người thậm chí phải đi xa nơi quen thuộc mà mình đang sống để tránh mặt người quen, làm lại cuộc đời. Chỉ có một số ít trường hợp đủ dũng cảm để đối mặt và làm lại cuộc đời như hoa hậu Thu Hằng mở cửa hàng thời trang, hoa khôi Lan Anh bắt đầu lại với công việc tiếp tân tại một trung tâm thẩm mỹ.

Chuyên viên tư vấn tâm lý Phạm Thị Minh Nga (TP HCM) nhận định, chính lối sống ảo, ưa chuộng hư vinh, ham hưởng thụ đã đẩy rất nhiều cô gái trẻ vào con đường kinh doanh “vốn tự có”. “Theo tôi, khi bước chân ra đời, có lẽ chẳng cô gái nào xác định mình sẽ đi theo con đường sai trái thế. Nhưng những vọng tưởng khi thấy người ta hơn mình, muốn chóng giàu, đua đòi và nhiều lý do khác, chỉ cần một lần gật đầu, cuộc đời họ đã rẽ sang hướng khác. Một khi đồng tiền kiếm được quá nhiều và dễ dàng, họ lại càng sống gấp, sống vội, phung phí, để rồi nhanh chóng tiêu hết, cần tiền để duy trì lối sống hưởng thụ và lại phải tiếp tục đưa chân, đó là một vòng xoáy không lối thoát”.

