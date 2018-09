Con gà giành chức vô địch trong sự kiện lần này có tên 'Cooked it' và được nuôi bởi một cậu bé 9 tuổi.

Quán rượu ở Anh tổ chức giải đua gà mái thế giới

Reuters đưa tin, quán rượu ở Barley Mow, Bonsall, Derbyshire, Anh tổ chức Giải vô địch đua gà mái (World Hen Racing Championships) hôm 5/8 với sự tham gia của khoảng 50 con gà, hơn 600 cư dân địa phương và khách du lịch. Đua gà mái là thú chơi có từ lâu đời ở vùng này. Khi thi đấu, gà phải đặt hai chân trên vạch khởi động và không được phép mổ đối thủ.

Con gà mái chiến thắng trong cuộc đua năm nay có tên "Cooked it", nhanh hơn 5 giây so với con gà về đích thứ hai là "Pluckedit". Chủ của "Cooked it" là bé trai 9 tuổi, Jack Allsop, sống tại Ible, Derbyshire. Gà của Jack từng giành chiến thắng trong cuộc đua năm 2013, 2015 và 2016.

Gà mái của Jack Allsop, 9 tuổi đã giành chiến thắng trong cuộc đua năm nay.

"Có một số người chơi rất nghiêm túc, cậu bé từng giành chiến thắng năm ngoái và có sự tập luyện cho giải đua năm nay", Colette Dewhurst, người tổ chức cuộc thi cho biết.

Thảo Nhi