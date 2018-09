Quán cà phê bị phạt vì thuê người mẫu mặc độc tạp dề phục vụ khách

Một chủ quán ở Thái Lan có nguy cơ ngồi tù sau khi trưng hình ảnh người mẫu gần như khỏa thân phục vụ khách.

Theo Metro, người mẫu Arisa Suwannawong, có nickname "Jaenae ngực to", chỉ mặc quần lót, đeo tạp dề phục vụ đồ uống cho khách tại quán cafe Coffee On The Day trong khi chủ quán, anh Prasong Sukkorn, dùng điện thoại chụp ảnh.

Khách hàng nam bị thu hút bởi cô nhân viên phục vụ hở hang. Ảnh: Viral Press

Trong một đoạn video được quay bên ngoài quán cafe này ở tỉnh Chonburi, Suwannawong để lộ bộ ngực "khủng" trong chiếc tạp dề, mắt vừa nhìn xuống đôi gò bồng đào vừa nói: "Cà phê rất tốt cho chúng ta, vì chúng dùng nhiều sữa".

Tuy nhiên, chính hình thức quảng cáo này khiến ông chủ Sukkorn phải đối mặt với mức án ba đến năm năm tù, hoặc phải nộp phạt 100.000 baht Thái (hơn 72 triệu đồng) vì tội khiêu dâm.

"Tôi không có ý khiến người khác khó chịu hoặc gây phản cảm. Tôi đăng những bức ảnh này lên mạng như một cách để quảng cáo cho quán của mình. Tôi xin lỗi vì điều này", Sukkorn nói.

Trung sĩ cảnh sát Thanachai Usakit thuộc sở cảnh sát quận Sattahip cho hay chủ quán Sukkorn thừa nhận đã đăng "nội dung mang tính khiêu dâm" lên mạng. "Anh ta không biết cách nào tốt hơn và cho rằng đó là cách tốt nhất để mọi người biết đến quán mình sau khi quán vừa khai trương hôm 30/1", Usakit nói.

Sukkorn khai anh ta không biết mình đã vi phạm pháp luật bởi cô người mẫu trong ảnh không khỏa thân hoàn toàn.

Người mẫu Suwannawong, 22 tuổi, và bạn là Minggomut Kongsawas, 21 tuổi, cho hay họ thấy tiếc cho Sukkorn bởi quán mới đi vào hoạt động, ít khách nên họ mới đề nghị giúp đỡ.

"Tôi không được trả gì cả. Tôi chỉ làm điều này để giúp quán mà thôi. Do mới khai trương nên quán không có khách, vì thế tôi chỉ muốn giúp đỡ. Tôi đã xin lỗi mọi người rồi và hy vọng họ sẽ bỏ qua cho tôi. Bản thân tôi cũng không hề biết mình lại khiến người khác trở nên khó chịu và tức giận đến thế", Suwannawong chia sẻ.