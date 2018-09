Quá khứ thác loạn của nữ tù nhân 19 tuổi

Ở độ tuổi rực rỡ, My không tu chí học hành mà lao vào các quán bar và những viên kẹo ma túy.

Nhìn vẻ bề ngoài hiền lành, nai tơ của Nguyễn Trà My, 22 tuổi (ở phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - đang thụ án tại trại giam Tân Lập) không ai có thể ngờ rằng cô gái này lại là dân chơi thứ thiệt. Không một tụ điểm ăn chơi hay một quán bar có tiếng nào ở Hà Nội mà My chưa từng ghé qua. Rượu mạnh, nhạc sàn đinh tai nhức óc và những viên “kẹo” ma túy là thú vui của cô và nhóm bạn. Đồng hồ sinh học của My trái ngược hoàn toàn với những người bình thường, cô lấy đêm làm ngày. Hằng đêm, My lao tới các vũ trường, quán bar còn ngày thì lăn ra ngủ.

Nguyễn Trà My mong muốn sẽ bước qua lầm lỡ để trở về hòa nhập với cuộc sống bên gia đình.

Sinh ra trong gia đình “có điều kiện” ở Hà Thành, từ nhỏ My đã được cha mẹ thương yêu cưng chiều. Bố mẹ My không yêu cầu cô phải làm việc nhà chỉ cần My học thật giỏi. Thế nhưng My đã phụ lại mong mỏi của họ. Khi mới bước chân vào cấp 3, cô đùng đùng đòi bỏ học. Bất lực trước hành động ngỗ ngược của cô con gái rượu, bố mẹ My nhìn con trượt dài trong tội lỗi mà không biết phải làm thế nào, chỉ có cách duy nhất là “cắt viện trợ” về tài chính.

Trong đám bạn dân chơi đó, My nhanh chóng chọn cho mình một bạn trai cùng chung sở thích. Để có tiền thỏa mãn thú vui, My không ngại ngần cùng người yêu và lũ bạn tham gia vào việc đi đòi nợ thuê. Những đứa trẻ mặt búng ra sữa, cố gắng ra vẻ “hổ báo” để đe dọa con nợ. Khi không có người thuê đi đòi nợ thì chúng mang tài sản đi cầm cố. Chỉ một thời gian ngắn “nhúng tay vào chàm” thì người yêu My bị bắt vì liên quan đến vụ án “Hủy hoại tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.

Người yêu bị bắt, không có người cung phụng cho các cuộc chơi, My nhanh chóng lao vào con đường buôn ma túy. Dù người yêu đã đi tù nhưng My vẫn không chịu quay về nhà mà cùng đám bạn thuê hẳn hai phòng trong khách sạn trên đường Lương Ngọc Quyến (Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để làm nơi trú ngụ và giao dịch buôn ma túy. Thời gian đầu, việc làm phi pháp này của cô khá thuận lợi, tiền kiếm được cao ngất ngưởng nên My không phải lo nghĩ đến kinh tế. Những đồng tiền “bẩn” này được My ném vào các quán bar, vũ trường và nhiều cuộc chơi thác loạn khác. Thế nhưng, mọi hành tung của thiếu nữ này đã không qua được mắt cảnh sát.

Ngày 25/9/2013, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm bất ngờ ập vào phòng My thuê ở khách sạn thì phát hiện thấy có hai người, một nam và một nữ. Ngoài ra, cảnh sát còn kiểm tra, phát hiện và thu giữ được một cân điện tử, một túi nilon tinh thể màu vàng, 9 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và 39 viên nén màu vàng.

Người nữ trong phòng nhanh chóng được xác định là Nguyễn Trà My. Bên cạnh phòng My, cảnh sát cũng thu được một túi nilon bên trong có 2 viên nén màu vàng, 2 túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng và nhiều vật dụng quan trọng khác dùng để hút ma túy. Kết quả giám định tang vật thu tại hai phòng của khách sạn trên, cảnh sát xác định và thu giữ 38,260 gam ketamine, 2,414 gam methaphetamine, 10,668 g MDMA. Khi bị bắt giữ, My thừa nhận toàn bộ số ma túy trên là của cô. My khai, do ham chơi và cần tiền sử dụng ma túy nên cô đã mua về để vừa bán và vừa sử dụng. Với hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, My đã phải trả giá bằng 10 năm tù.

Ngày bị bắt rồi bị kết án, cuộc sống của My như rơi xuống địa ngục. Cảm giác của My lúc đó là vô cùng tuyệt vọng, khổ sở vì bị bó buộc trong bốn bức tường nhà giam, khổ sở với những cơn thèm thuốc, khổ sở vì nhớ tiếng nhạc và rượu mạnh trong quán bar. Thời gian qua đi, những tháng ngày được sự rèn rũa, dạy bảo của giám thị và các quản giáo cô mới nhận ra sai lầm của mình và vô cùng hối hận. Lúc này cô mới thấy thương bố mẹ, ân hận vì những việc làm đã gây đau khổ cho bố mẹ. Đêm đêm, khi các bạn tù đã ngon giấc thì cô lại nằm thổn thức vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ.

Trong trại giam My mới nhớ ra lâu lắm rồi cô không cùng bố mẹ ngồi quây quần bên mâm cơm ấm cúng, cuộc sống hoang dã chỉ là “cơm hàng cháo chợ”, My thèm được ăn bữa cơm mẹ nấu, nhưng ước muốn giản dị đó của cô phải còn rất lâu nữa mới thành hiện thực.

Về trại Tân Lập (Phú Thọ) thụ án, My được phân công vào đội làm mi mắt giả, công việc này khá phù hợp với sức khỏe của cô. Được sự động viên của quản giáo, sự chia sẻ của bạn tù, My dần lấy lại tinh thần và nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Với ngoại hình ưa nhìn, hát hay, múa giỏi nên My được tham gia vào đội văn nghệ của trại. “Em sẽ cố gắng cải tạo tốt để có thể sớm có cơ hội được hòa nhập cộng đồng. Và cũng giống như ước mơ của một số phạm nhân trẻ tuổi trong đội, em sẽ phấn đấu, học tập và có thể em sẽ chọn nghề được làm đẹp cho người khác như trang điểm cô dâu... để tạo lập cuộc sống và nghề ấy em hy vọng mỗi ngày sẽ cho em cảm nhận được niềm tin vào một tương lai tươi đẹp, nếu ta biết vượt qua những khó khăn, lầm lỡ”, My chia sẻ với ánh mắt đầy niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn với cô.

Theo Công Lý