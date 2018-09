Phương Nga nhờ mang bài hát ‘Cành hoa trắng’ vào trại giam

Hoa hậu Phương Nga tiếp tục giữ quyền im lặng khi làm việc với điều tra viên, cô tin mình không có tội và nhờ luật sư mang cho mình lời bài hát “Cành hoa trắng” vào trại giam.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng - người bào chữa cho Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007) cho biết, trong lần gặp gỡ mới đây với thân chủ, Nga vẫn khỏe mạnh, tự tin và bản lĩnh. Đến giờ cô vẫn có niềm tin mình vô tội và giữ quyền im lặng trong quá trình điều tra bổ sung về cáo buộc lừa đại gia 16,5 tỷ đồng tiền mua nhà với lý do “không tin vào sự khách quan của điều tra viên”.

Sau khi cùng luật sư làm rõ một số tình tiết liên quan đến nội dung vụ án, cô tâm sự, buồn vì cho đến hiện tại đã đánh mất 5 năm tuổi trẻ kể từ khi có quan hệ tình cảm với ông Mỹ - người được cho là nạn nhân trong vụ án. Trong đó, đã tròn 2 năm cô ngồi trong trại giam. "Chỉ còn hai năm nữa là vừa đủ 7 năm như thỏa thuận với ông ấy", cô nói với luật sư, đồng thời, bày tỏ mong gia đình ông được hạnh phúc và không còn làm phiền tới mình.

Phương Nga cho rằng cái được gọi là "hợp đồng tình cảm" chỉ là bản cam kết cô viết theo yêu cầu của ông Mỹ, chỉ có một bản và do ông Mỹ giữ. Nội dung thể hiện Nga nhận 16,5 tỷ đồng và phải làm người yêu của ông ta trong 7 năm.

Người đẹp cũng khẳng định những nội dung email trao đổi giữa ông Mỹ và cô lan truyền trên mạng là có thật. Ông Mỹ đã gửi cho cô để gợi ý viết cam kết.

Phương Nga tự tin rằng mình bị oan. Ảnh: Bình Nguyên.

Kết thúc buổi gặp gỡ luật sư, cô nhờ ông lần sau vào trại giam nhớ mang theo lời bài hát "Cành hoa trắng" của nhạc sĩ Đức Trí cho cô.

“Trong trại giam không có giấy bút nên tôi không biết cô ấy có sáng tác gì thêm không. Nhưng trước đó, Nga từng được biết đến là một người đa tài, ngoài làm MC, diễn viên, người mẫu ảnh, cô còn tham gia viết lời cùng Đức Trí nhiều ca khúc khá phổ biến như: Có lẽ muộn màng, Mong manh tình về, Đông dịu ngọt, Ký ức vuột mất...”, luật sư Hưng cho hay.

Vừa qua, sau hơn nửa năm điều tra thêm, Công an TP HCM đã chuyển kết luận điều tra bổ sung sang VKSND cùng cấp đề nghị tiếp tục truy tố Nga và người bạn là Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi) về tội Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong lần ra tòa hồi tháng 9 năm ngoái, Nga từng khai, giữa cô và ông Mỹ không có chuyện mua bán nhà mà chỉ có thỏa thuận tình cảm. Cô cam kết duy trì mối quan hệ với ông Mỹ trong thời gian 7 năm và ông Mỹ phải chuyển cho Nga 16,5 tỷ đồng.

Dung - bạn cô - cũng khai nhận từng được Nga cho xem qua hợp đồng tình cảm giữa hai người mà họ trao đổi qua email. Song những lời khai này bị Mỹ phủ nhận là “bịa đặt”. Trên mạng sau đó cũng xuất hiện nhiều đoạn trao đổi qua email được cho là thỏa thuận về quan hệ tình cảm giữa ông Mỹ và Nga.

Quá trình điều tra bổ sung, ông Mỹ khai không sử dụng địa chỉ email như Dung nói. Công an TP HCM phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) để xác định nội dung email, song do tính bảo mật của nhà cung cấp nên nội dung này chưa được làm rõ. Bộ Công an đề nghị Công an TP HCM liên hệ qua bộ phận Interpol để đề nghị hỗ trợ từ Google (đơn vị cung cấp dịch vụ email).

Cơ quan điều tra cũng triệu tập nhiều người liên quan để lấy lời khai, xác minh, nhưng nhà chức trách cho rằng không có căn cứ chấp nhận lời khai của Phương Nga. Họ giữ nguyên cáo buộc Phương Nga thừa nhận quen thân với nhiều người có khả năng mua nhà giá rẻ, để dụ ông Mỹ. Cô nhận của ông Mỹ tổng cộng 16,5 tỷ đồng để mua nhà nhưng lấy nhiều lý do không mua được rồi chiếm đoạt số tiền.

Bình Nguyên