Phục vụ sân golf bị người chơi đánh bất tỉnh

Ông Sơn nói chỉ dùng gậy gõ lên đầu Công với ý định đùa... như dạy trẻ con nhưng không ngờ anh này ngất tại chỗ.

Ban điều hành Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo đã lập biên bản về việc tại hố golf số 13, ông Nguyễn Đức Sơn (Tổng giám đốc Công ty một thành viên & Phát triển nhà Hà Nội, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) đã dùng gậy đánh vào đầu caddie (nhân viên phục vụ được thuê để kéo, bảo quản những bao đựng gậy đánh golf cho khách) tên Công.

Anh Công là người phục vụ cho ông Nguyễn Văn Thanh, người chơi cùng nhóm ông Sơn. Hành động của ông Nguyễn Đức Sơn đã khiến người này bị ngất tại chỗ và phải đưa đi cấp cứu, điều trị vết thương.

Sân golf Tam Đảo, nơi xảy ra vụ việc.

Ông Sơn cho biết: “Việc tôi dùng gậy golf gõ lên đầu gây sưng vùng đầu đối với anh Công là có thật. Xuất phát từ lỗ golf số 13, caddie nữ phục vụ tôi còn anh Công phục vụ bạn chơi cùng tôi là anh Thanh (Giám đốc một công ty chuyên về xây dựng dân dụng). Lúc đó khoảng 13h ngày 15/9, caddie của tôi thông báo là 5 on nhưng anh Công lại báo là 6 on (một thuật ngữ trong chơi golf). Do 2 két báo nhầm nên tôi có gay gắt với Công: 'Mày phải báo anh Thanh, của tao thì tao có caddie của tao, không phải việc của mày’”.

Nói xong, tôi tiến sát đến anh Công dùng chính gậy golf mà tôi đang cầm trên tay gõ lên đầu anh Sơn mục đích để cảnh cáo. Thế nhưng, do hơi quá tay nên anh Công ngã xuống. Tôi sợ quá nên đã gọi anh em chơi cùng hỗ trợ đưa anh Công ra xe, dùng đá lạnh chườm lên vết sưng to trên đầu Công rồi gọi cho y tế sân đưa Công đi cấp cứu".

Ngay sau sự việc xảy ra, Ban quản lý sân golf Tam Đảo đã liên lạc với công an vào hiện trường để làm rõ vụ việc. Ông Sơn đã thừa nhận, hành vi đánh caddie Công của ông này là hoàn toàn sai. “Vụ việc liên quan đến tôi, công an đã ghi lời khai sự việc, các bạn chơi cùng tôi cũng đã tường trình sự việc”, ông cho biết.

Cũng theo lời ông Sơn, sau khi dùng gậy golf đánh vào đầu caddie Công, ông này đã có lời xin lỗi trực tiếp đến anh Công và đại diện người thân caddie này tại bệnh viện đa khoa Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ngay trong chiều 15/9. Theo đó, bước đầu ông Sơn đã bồi thường số tiền 5 triệu đồng để gia đình anh Công lo chi phí chạy chữa trong thời gian điều trị vết sưng tấy trên đầu.

Ông Sơn cho rằng, hành vi ông dùng gậy golf gõ lên đầu anh Công chỉ ý định đùa, kiểu như dạy… trẻ con nhưng không ngờ lại nặng thế. "Tôi đề xuất tất cả mọi chi phí về khám chữa bệnh cho anh Công và tất cả những việc khác, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Đến giờ, phía bệnh viện đã có kết luận anh Sơn chỉ bị xây xước nhẹ bên ngoài, anh Sơn đã được đưa về nhà điều trị, đang dần bình phục hoàn toàn", ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết chỉ đánh với ý định đùa cợt, không ngờ hậu quả lại lớn vậy.

Ông Sơn cho biết thêm, giữa caddie Công và ông không có mâu thuẫn gì. Anh Công đã viết đơn bãi nại gửi công an địa phương trước sự chứng kiến của những người liên quan, phía công an đi đến việc thống nhất cho 2 bên tự giải quyết sự việc.

Ông Thanh, người trực tiếp chứng kiến, kể: “Sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều 15/9, Công là caddie phục vụ tôi đã bị anh Sơn gõ vào đầu gây tụt mũ, vết thương nhẹ vì sưng đầu. Sau khi chụp chiếu đã cho thấy không có vấn đề gì. Xuất phát từ việc trêu và đùa cợt của anh Sơn trên sân golf cho đỡ căng thẳng trong nhóm chơi mà thôi, chứ nếu mà anh Sơn dùng gậy golf đánh thì có thể hậu quả sẽ nặng nề hơn nhiều”.

Ông Sơn biết chơi golf nhiều tháng nay và thường xuyên đến sân golf Tam Đảo để chơi vào dịp cuối tuần hoặc vào ngày nghỉ lễ. Trung bình một tuần ông Sơn và nhóm bạn chơi cùng đến tập tại sân golf 18 lỗ Tam Đảo 2 lần trong khoảng 6 tháng trở lại đây.

Theo lời đại gia này, cách đây khoảng 3 tháng, một đồng nghiệp trong nhóm chơi của ông này đã đánh golf vào người một nhân viên caddie, khiến nhân viên này phải nhập viện điều trị. “Vụ việc đó là do lỗi của nhân viên caddie dự báo sai nên bạn chơi tôi vụt bóng mạnh nên gây sự thể đáng tiếc. Sau đó, bạn chơi tôi cũng đã bồi thường 11 triệu đồng để giải quyết ổn thoả, thế nhưng bên phía bị hại lại không chấp nhận số tiền trên mà chỉ khẳng định nhận có 8 triệu tiền bồi thường mà thôi”, ông Sơn nói.

Hành động của ông Sơn đã vi phạm văn hóa ứng xử trên sân golf nói chung và quy tắc, văn hóa ứng xử trên sân golf Tam Đảo nói riêng. Do đó, ban điều hành áp dụng biện pháp truất quyền chơi golf với thời hạn một năm (kể từ ngày 16/9 đến ngày 15/9/2014) đối với ông Nguyễn Đức Sơn. Nếu ông Sơn còn có bất kỳ vi phạm nào khác, Ban điều hành sẽ áp dụng biện pháp truất quyền chơi golf vĩnh viễn tại sân golf Tam Đảo.

“Đó là quyết định của họ. Tôi cũng đã cho người liên hệ chủ sân để tính toán kinh phí để thanh toán cho họ một cách sòng phẳng. Việc họ thông báo truất quyền tôi chơi đưa lên trang mạng của họ do lần này tôi sai. Còn lần trước họ sai với đồng nghiệp chơi cùng tôi thì không thấy thông báo như thế. Và tôi cũng không muốn đến chơi tại sân golf này nữa”, ông Sơn nói.

Theo Pháp Luật Việt Nam