Phụ huynh hoang mang vì trường mầm non trữ ma túy

Hơn 2kg ma túy đá được giấu trong nhiều vỏ chai sữa ngoại nhập để lẫn trong các chai sữa chưa sử dụng tại trường.

Sáng 24/10, Trường mầm non Sao Sáng (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vẫn hoạt động bình thường, nhưng vắng 5 học sinh trong tổng số 94 cháu. Cổng trường luôn được khóa kín, các giáo viên tránh mặt người ngoài đến hỏi chuyện. Cách đây 5 ngày, chủ ngôi trường là bà Phạm Thị Nga (43 tuổi, quê Lạng Sơn) cùng con gái Phạm Thị Bích Phượng bị bắt vì giấu 2 kg ma túy "đá" trong hộp sữa của các cháu nhỏ.

"Ai cũng bàng hoàng bởi nơi giấu ma túy là căn phòng vốn nhiều người vào ra", một giáo viên kể và cho biết nhiều phụ huynh đã đến hỏi về "số phận" của trường, liệu có bị đóng cửa hay không.

"Quá sốc, chúng tôi không thể chấp nhận để con mình học tại trường mà người quản lý không có đạo đức", phụ huynh Lê Thị Lệ Hằng nói sau khi chuyển con khỏi trường Sao Sáng. Chị Hằng mừng ra mặt khi vừa xin cho bé vào học tại trường mầm non công lập Rạng Đông. Tuy vậy theo chị, việc chuyển trường cho gần 100 học sinh đi nơi khác không đơn giản, vì hầu hết cơ sở mầm non trên địa bàn đang quá tải.

Vẫn gửi con ở trường Sao Sáng, một phụ huynh tên Mai cho biết: "Bé còn quá nhỏ, mãi mới quen được cô giáo và các bạn, giờ chuyển đi cũng thấy thương. Mẹ con chủ trường giấu ma túy nằm ngoài ý muốn của cô giáo nên nếu trường đóng cửa, các cô giáo dạy ở đâu tôi sẽ mang con đến đấy".

Giáo viên trường mầm non Sao Sáng khóa trái cửa, tránh tiếp xúc với mọi người.

Tâm sự với cô hiệu trưởng, nhiều phụ huynh muốn chuyển con đến nơi khác, nhưng các cơ sở giáo dục khác quá xa nhà, lại đã tuyển sinh xong nên họ đành tiếp tục gửi con ở đây.

Là giáo viên về hưu được thuê làm việc từ tháng 9, cô hiệu trưởng cho biết, bà Nga ít ghé trường mà giao cho con gái 22 tuổi giải quyết mọi công việc. Năm học mới, 94 học sinh được cha mẹ đưa đến nhập học, chi phí hàng tháng là 1,4 triệu đồng/em và phần lớn phụ huynh hài lòng về chất lượng.

Ngày 19/10, nhiều người bất ngờ khi thấy công an còng tay Nga và Phượng, dẫn giải về trường mầm non Sao Sáng để khám xét, phát hiện 2 kg ma túy giấu trong những hộp sữa đặt ở ngăn tủ không khóa. Do là cuối tuần, học sinh nghỉ học nên trường không bị xáo trộn. Hôm sau, các giáo viên và phụ huynh mới biết chuyện.

Ngày 20/10, chồng cũ của bà Nga đến trường, khẳng định chính ông bỏ tiền ra mua lại ngôi trường này cho Phượng và có trách nhiệm duy trì trường hoạt động. 12 giáo viên, nhân viên được ông trả lương tháng 9. Sau khi làm việc với cơ quan điều tra để chứng minh tài sản, ông đã chi tiền ăn cho trẻ, mua sắm thêm vật dụng dạy học theo yêu cầu của giáo viên.

"Nhiều phụ huynh lo lắng con cái mình bị đầu độc bằng ma túy. Nhưng nhà trường khẳng định không có chuyện đó. Giáo viên ở lại ăn trưa với trẻ không thấy có điều gì bất thường. Kiểm tra nguồn nước và thức ăn tại trường, công an không phát hiện chất ma túy", cô hiệu trưởng nói.

Ông Đoàn Anh Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố nơi có trường mầm non Sao Sáng cho hay, phụ huynh gửi con tại đây chủ yếu là công chức và một số người lao động chân tay. "Dù lo lắng nhưng họ cũng không thể nghỉ việc chăm con và cũng chưa biết gửi con ở đâu. Công an, chính quyền địa phương đã gặp, động viên nên phụ huynh yên tâm hơn".

"Phụ huynh muốn chuyển trường cho con thì đó là quyền của phụ huynh. Riêng giáo viên đã ổn định tâm lý, có học sinh đến thì nhà trường mở cửa đón", cô hiệu trường khẳng định.

Quanh trường mầm non Sao Sáng khá thưa nhà dân, nhiều bãi đất trống cỏ mọc um tùm. Công an cho biết quá trình theo dõi, phát hiện Phượng mang ma túy ra bán cho các con nghiện tại những khu vực này.

Bà Nguyễn Thị Thảo, Trưởng phòng Giáo dục quận Sơn Trà, cho biết Trường mần non Sao Sáng là trường tư thục nên UBND quận Sơn Trà cấp phép và quản lý. "Ngành giáo dục được quận giao nhiệm vụ duy trì công tác dạy và học tại trường mầm non này để đảm bảo quyền lợi của giáo viên và học sinh", bà Thảo thông tin.

Trường mầm non Sao Sáng trước đây có tên là Thiên Ân. Người chủ cũ bị cho là vỡ nợ nên đã bán lại ngôi trường cho bà Nga. Sau khi mua, bà này sửa chữa với kinh phí lên đến 12 tỷ đồng, theo đánh giá của công an. "Ngày khai giảng năm học, nhiều khách mời của bà Nga xăm trổ khắp mình. Lúc đó, tôi nghĩ do bà chủ từ Lạng Sơn vào nên thuê giang hồ bảo kê để khỏi bị bắt nạt", một người dân sống sát trường kể.