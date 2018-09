Phòng nghỉ gần đền Trần tăng giá 5 lần

Chiều 13/2, các khách sạn, nhà nghỉ trong bán kính 1 km quanh đền Trần Nam Định đều hết phòng cho thuê và giá được đẩy cao lên gấp đôi, thậm chí 5 lần ngày thường.

17h ngày 13/2, khách sạn Thanh Bình cách đền Trần khoảng 200 mét chỉ còn một phòng trống, khách sạn Bảo Hải có 40 phòng nhưng chỉ còn 2-3 phòng, khách sạn Hoàng Nguyên 50 phòng cũng đã được thuê kín từ trưa. Các lễ tân viên cho hay, phòng hầu hết được đặt trước đó 2-3 ngày, hoặc thậm chí cả tuần.

Do đó, giá thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ quanh đền cũng bị đẩy lên cao gấp 2, thậm chí gấp 5 lần. Phòng thường với 2 giường đôi tại khách sạn Hoàng Nguyên có giá 1,5 triệu đồng, trong khi theo một lễ tân, ngày thường, phòng đó chỉ 300.000 đồng. Khách sạn Bảo Hải đưa ra mức đồng giá 2 triệu đồng tất cả các phòng. Phòng duy nhất còn trống của khách sạn Thanh Bình còn được báo giá 2,5 triệu đồng.

"Giờ kiếm đâu ra phòng tiền trăm ở quanh khu vực đền Trần? Cả năm mới có một dịp lễ để chúng tôi tăng giá", một lễ tân nói.

Chiều 13/2, khá đông người dân đã đổ về đền chờ đến giờ khai ấn. Ảnh: Nguyên Anh.

Trước tình trạng các nhà nghỉ, khách sạn đồng loạt tăng giá cho thuê, Phó chủ tịch UBND TP Nam Định Cao Thị Tính cho biết, trách nhiệm thuộc Ban quản lý đô thị chứ không phải của Ban tổ chức lễ hội Đền Trần.

Để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông đêm khai ấn, Ban tổ chức đã huy động 2.000 cán bộ, công an, quân sự, dân quân chốt tại nhiều điểm. Theo bà Tính, mọi năm đền Trần phát ấn ngay trong đêm nên dẫn đến tình trạng ùn tắc, chen lấn, giẫm đạp. Gần đây, giờ phát ấn được chuyển sang sáng Rằm tháng Giêng nên các hiện tượng không đẹp nêu trên sẽ không xảy ra.

Dịch vụ đổi tiền lẻ vẫn hoạt động trước cổng đền Trần. Ảnh: Nguyên Anh.

Năm nay đền Trần không quy định số lượng ấn được phát ra, và những ấn được phát trước 12h đêm 23/2 đều không phải ấn của đền. "Đó có thể là ấn trấn an của đền Mỹ Lộc chứ chắc chắn không phải ấn đền Trần. Chúng tôi vẫn tuyên truyền cho nhân dân để tránh bị nhầm lẫn", bà Tính nói.

Quỳnh Trang