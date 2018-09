Phó phòng khảo thí Vũ Trọng Lương bị bắt vì nâng điểm thi ở Hà Giang

Công an tỉnh Hà Giang khởi tố ông Vũ Trọng Lương, 40 tuổi, Phó phòng Khảo thí và quản lý chất lượng, Sở Giáo dục Hà Giang.

Ông Vũ Trọng Lương tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang ngày 19/7. Ảnh: Phạm Dự

Ông Lương bị bắt, truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015. Sáng 20/7, việc khám nhà bị can được thực hiện ngay khi lệnh khởi tố được công bố.

Các quyết định tố tụng đã được VKS cùng cấp phê chuẩn. Công an Hà Giang cho biết đang mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của những người khác.

Ngày 19/7, theo chỉ đạo của Tổng cục An ninh (Bộ Công an), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, để điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc chấm thi THPT quốc gia ở Hà Giang.

11h ngày 20/7, cảnh sát bảo vệ bên ngoài căn nhà của bị can Lương trong lúc việc khám xét đang được tiến hành. Ảnh: Phạm Dự

Ngày 11/7, Bộ Giáo dục công bố điểm thi THPT quốc gia, dư luận dấy lên nghi ngờ về kết quả điểm cao bất thường của tỉnh miền núi biên giới Hà Giang, thể hiện rõ nhất ở môn Vật lý, Hóa học và Toán. Riêng Vật lý, Hà Giang có đến 65 điểm từ 9 trở lên, chiếm 6,7% tổng thí sinh dự thi. Trong khi đó TP HCM với 49.680 thí sinh thi Vật lý chỉ có 39 điểm từ 9 trở lên (0,07%). Tỷ lệ điểm giỏi của Hà Giang cũng gấp 23 lần Hà Nội.

So sánh mức điểm trên 27 khối A (Toán, Lý, Hóa), A1 (Toán, Lý, Ngoại ngữ) giữa Hà Giang và cả nước cũng thấy bất thường. Ở khối A1, cả nước có 76 thí sinh trên 27 điểm thì Hà Giang có 36. Khối A, cả nước có 82 em điểm trên 27, Hà Giang chiếm gần 1/3. Trong khi đó, phổ điểm hầu hết môn thi THPT quốc gia của Hà Giang đều thấp, dải điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 2-4.

Ngày 17/7, tổ công tác của Bộ Giáo dục công bố kết quả xác minh chấm thẩm định tất cả bài thi trắc nghiệm của thí sinh Hà Giang, phát hiện hơn 330 bài thi của 114 thí sinh đã bị can thiệp, sửa để nâng điểm. Trong những thí sinh này có con của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Tổ công tác xác định người trực tiếp can thiệp vào kết quả bài thi là ông Vũ Trọng Lương. Có em tổng điểm các môn được làm tăng lên đến 26,8, thậm chí 29,95 so với chấm thẩm định.

Ông Nguyễn Cao Khương (Phó trưởng phòng 4, A83 Bộ Công An) cho biết khi kiểm tra điện thoại của ông Lương thấy "có rất nhiều tin nhắn được chuyển đến, lưu số báo danh thí sinh".

Nhà chức trách xác định, khi nhận được tin nhắn đề nghị sửa điểm, ông Lương nhập các số báo danh, file excel bài làm của thí sinh vào máy tính. Ngày 27/6, sau khi Bộ Giáo dục công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia, ông Lương down toàn bộ đáp án về, xử lý sang file excel, lưu vào máy. Ông này sau đó copy file đáp án của Bộ và dán đè lên file bài làm của thí sinh.

Khi thực hiện lại các hành vi gian lận cho tổ công tác, ông Lương chỉ mất 6 giây để sửa kết quả cho một bài thi.

Điều 356 Bộ Luật hình sự 2015: tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm: có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ một tỷ đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Sơn Dương