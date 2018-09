Phó công an tắm chung với vợ hàng xóm

Phó công an thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, Cà Mau) bị bắt gặp ở chung phòng tắm với vợ người khác.

Ngày 31/10, ông Nguyễn Quốc Toản, Chủ tịch UBND thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, Cà Mau) cho biết, các cơ quan quan chức năng đang làm rõ dư luận bàn tán nhiều ngày qua ở thị trấn Thới Bình về việc ông Tô Quốc Việt (trung úy, Phó công an thị trấn Thới Bình) bị bắt gặp ở chung phòng tắm với vợ người khác.



Trước đó, ngày 30/10, ông Liêu Hôn (50 tuổi) ở khóm 1, cạnh trụ sở công an thị trấn Thới Bình, gửi đơn đến công an tỉnh Cà Mau tố cáo ông Tô Quốc Việt có quan hệ tình cảm bất chính với vợ ông là Nguyễn Mỹ Tiên.

Theo ông Liêu Hôn, kể từ khi vợ chồng ông chuyển nhà về gần trụ sở công an thị trấn Thới Bình thì vợ ông có biểu hiện liên tục gọi điện thoại, nhắn tin với người khác mà ông cho rằng đó là ông Việt.

Vào khoảng 20h ngày 13/10, ông về nhà thì thấy nhà mình cửa khép, có đôi dép lạ của đàn ông. Không gặp vợ, ông Hôn đi thẳng sau nhà, nghe tiếng xối nước trong nhà tắm. Ông nghĩ là vợ mình đang tắm. Khoảng 5 phút sau, ông Hôn nghe tiếng chuông điện thoại lạ reo trong nhà tắm rồi tắt ngay. Khoảng 10 phút sau, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, ông Hôn quả quyết trong nhà tắm có người lạ.

Ông Việt bị phát hiện tắm chung với vợ ông Hôn trong ngôi nhà (quán cà phê ) sát vách trụ sở Công an thị trấn Thới Bình.

Ông Liêu Hôn kể: “Tôi bình tĩnh nhấc ghế lại gần cửa nhà tắm ngồi chờ khoảng 5 phút, vợ tôi từ cầu tắm bước ra, không nói gì. Tôi mở cửa nhà tắm thì phát hiện ông Tô Quốc Việt đang ở trong đó. Tôi chộp tay ông Việt và nói: “Bắt quả tang”.

Ông Việt ấp úng: “Anh hiểu lầm rồi, để em giải thích!”. Người chồng tức giận, dọa mang ra công an để làm rõ. Bà Mỹ Tiên van xin bỏ qua, đòi tự tử. Ông Liêu Hôn nghĩ đến con cái nên kiềm chế, buông tay ông Việt ra và nói: “Thôi mày về đi, chuyện nhà tao để tao tính”.

Sau đó, ông Liêu Hôn đã điện cho vài người thân đến giải quyết nhưng khi mọi người đến, ông Hôn lại chọn cách giải quyết êm xuôi nên đã không nói lại chuyện vợ ngoại tình. Ông nói: “Khi người thân hai bên đến, thấy tôi không nói gì, họ nghĩ chắc tôi bệnh nên thay phiên nhau chăm sóc. Nhưng không hiểu vì sao, vài ngày sau đó, dường như mọi người dân trong thị trấn đều biết chuyện này, họ bàn tán xôn xao”.

Người chồng rất tủi nhục, anh em họ hàng gây sức ép, cộng với việc vợ không ăn năn hối cải, thậm chí còn định cùng người tình kiện ông tội vu khống nên ông quyết định phơi bày sự thật.

Cũng từ khi mối quan hệ bất chính của ông Tô Quốc Việt với bà Tiên bị dư luận đồn thổi, nhiều người dân trong thị trấn Thới Bình mới tiết lộ đã phát hiện bà và ông Việt đã có tình ý từ hơn một năm trước. Khi ông Liêu Hôn xây dựng nhà gần trụ sở Công an thị trấn Thới Bình, mối tình ngoài luồng càng thêm thuận lợi.

Ông Liêu Hôn thường xuyên phải vắng nhà vào ban đêm, nuôi vuông tôm ở Miệt Thứ, cách nhà khoảng 30 phút đi xe máy. Từ khi chuyển nhà về gần trụ sở Công an thị trấn Thới Bình, ông đã phát hiện vợ có biểu hiện liên tục điện thoại, nhắn tin với người khác nhưng ông không hề nghi ngờ. Ông nói: “Tôi đã cung cấp số điện thoại của vợ tôi và trung úy Tô Quốc Việt, cơ quan chức năng xác định tin nhắn, điện thoại giữa họ với nhau sẽ biết quan hệ thế nào”.

Ông Lý Triều Xuân, Trưởng Công an thị trấn Thới Bình cho biết, đang thụ lý đơn của ông Liêu Hôn. Trung úy Tô Quốc Việt đang học đại học tại chức tại Kiên Giang nên sẽ được mời về làm rõ.

Ông Xuân cho hay: “Tôi đã nghe dư luận xôn xao hơn một tuần rồi nhưng đến ngày 30/10, ông Liêu Hôn mới gửi đơn tố cáo. Trung úy Tô Quốc Việt là lực lượng chính quy từ Công an huyện Thới Bình, tăng cường về làm Phó công an thị trấn Thới Bình được hơn năm. Do đó, thẩm quyền giải quyết thuộc tổ chức công an huyện”.

Ông Liêu Hôn đã gửi đơn tối cáo đến công an tỉnh Cà Mau, Công an huyện Thới Bình, Ủy ban kiểm tra Huyện Uỷ Thới Bình... yêu cầu xử lý trung úy Tô Quốc Việt quan hệ bất chính.

Theo Dân Việt