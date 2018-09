Phó Chủ tịch thị trấn 'mất tích' sau khi bị vợ đánh ghen

Sau vụ đánh ghen giữa vợ mình và một nữ cán bộ, một tuần nay Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An (Phú Vang, Huế) vẫn chưa đến cơ quan làm việc.

Sáng 24/6 ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), cho biết đã một tuần nay ông Trần Bôn (Phó chủ tịch UBND thị trấn) bỏ nhiệm sở không đến cơ quan làm việc.

Thông tin ban đầu, ông Bôn bất ngờ bỏ nhiệm sở sau khi xảy ra vụ đánh ghen giữa vợ mình và một cán bộ Hội phụ nữ của thị trấn.

UBND thị trấn Thuận An, nơi ông Trần Bôn làm việc trước khi bỏ nhiệm sở một tuần nay.

Trước đó, do nghi bà Huệ, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Thuận An và chồng mình có quan hệ tình cảm nên vợ của ông Bôn tìm bà Huệ để đánh ghen. Vụ đánh ghen xảy ra ở ngoài trụ sở cơ quan khiến bà Huệ bị thương phải nhập viện điều trị. Sau "sự cố" này, ông Trần Bôn bất ngờ bỏ nhiệm sở không có lý do suốt một tuần nay.

Ông Phước cũng cho biết thêm, việc ông Trần Bôn bỏ nhiệm sở nhưng không có lý do đang được chính quyền địa phương báo cáo cho Thường vụ huyện ủy và UBND huyện Phú Vang để chờ ý kiến nhằm có hướng xử lý.

Cả ông Bôn và bà Huệ đều đã có gia đình nhưng bà Huệ đã ly dị chồng.

Theo Giadinh.net.vn

* Tên người bị đánh ghen đã được thay đổi.