Phát hiện xác người chú đánh chết cháu trai 4 tuổi

Bị truy bắt vì sát hại cháu trai, đánh trọng thương một cháu khác, Mùi lẩn trốn và được xác định đã thắt cổ tự tử trong rừng.

Chiều 3/8, trong quá trình tìm kiếm và truy bắt, công an và người dân phát hiện nghi can giết người Võ Văn Mùi (36 tuổi, trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An) chết trong tư thế treo cổ trong rừng tràm, cách nhà nạn nhân 2 quả đồi.

Mùi là nghi can đánh bé Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi) tử vong, đánh anh trai của Trung là Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi, trú xóm 4, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang nguy kịch tại bệnh viện.

“Trong quá trình lên núi, rừng tìm kiếm, người dân phát hiện Mùi chết trong tư thế tự tử trong rừng cây tràm. Khi được phát hiện, Mùi đã chết trước đó nhiều tiếng đồng hồ, nên không thể cứu được", anh Nguyễn Hữu Quảng (trú xóm 4, xí nghiệp chè xã Thanh Đức) cho biết.

Chính quyền xã Thanh Đức, công an và người thân nhận định, sau khi đánh cháu Trung và cháu Chiến, nghi can Mùi bỏ trốn vào rừng rồi thắt cổ tự tử.

Ngày 2/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Nghệ An, đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại xóm 4, xã Thanh Đức.

Trước đó, sáng 31/7, hai anh em Chiến, Trung xin phép mẹ sang nhà ông, bà nội chơi. Đến gần trưa, chú của 2 bé là Võ Văn Mùi đến đây để khuyên vợ là Nguyễn Thị Hiền về sống chung nhưng không gặp. Hai người ly thân đã 2 năm.

Tại đây, Mùi đã dùng gậy gốc tre đánh vào đầu và người Chiến và Trung. Do bị thương quá nặng, bé Trung đã tử vong còn Chiến được chuyển lên Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An tiếp tục cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mê man bất tỉnh.

Hàng trăm chiến sĩ công an đã vào rừng, chốt chặn tại các ngả đường, bến xe, bến tàu, cửa khẩu… để truy bắt bằng được nghi can Mùi. Đồng thời, vận động gia đình kêu gọi nghi can Mùi ra đầu thú.

Theo Tiền Phong