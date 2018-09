Phát hiện xác chết có nhiều vết trầy xước gần nghĩa trang

Người đàn ông được phát hiện chết trong trong tư thế nằm ngửa ven đường dẫn vào nghĩa trang. Trên người nạn nhân có nhiều vết xước.

Ngày 13/9, một người dân ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, (Thanh Hóa) trên đường đi làm đồng qua nghĩa trang thôn Thuận Tôn bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông nằm bên vệ đường. Sự việc được báo cáo cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đại Nghĩa (38 tuổi), trú tại thôn Nhân Mỹ, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa.

Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, bên cạnh là chiếc xe máy Wave Alpha màu đen. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng ghi nhận, trên người ông Nghĩa có nhiều vết xước sau đầu, tai và phía bờ vai...

Người dân địa phương cho hay, nạn nhân nghiện ma túy nhiều năm nay, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ Nghĩa mới sinh con nhỏ.

Ông Lê Văn Xuân, Phó công an xã Thiệu Phú nhận định, có thể nạn nhân chết do sốc thuốc. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thiệu Hóa điều tra làm rõ.

Chân Nhân