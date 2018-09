Phát hiện 5 tấn mỡ và da lợn thối tại Nghệ An

Tại một kho động lạnh ở thành phố Vinh, nhà chức trách thu lượng lớn thực phẩm bẩn.

Mỡ bẩn

Chiều 20/4, cảnh sát môi trường, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) ập vào nhà kho ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh do bà Võ Thị Tú (35 tuổi) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 5 tấn mỡ, da lợn đã bốc mùi hôi và 200 kg giò thành phẩm không có nhãn mác.

Bà Tú không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của số da, mỡ lợn và 200 kg giò nói trên.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Anh Thư.

Kiểm tra hệ thống mương thoát thải dân sinh trước cổng cơ sở sản xuất và kho đông lạnh của gia chủ, nhà chức trách phát hiện hàng trăm mét mương đều bị mỡ lợn lẫn lộn với nước thải đóng váng hôi thối.

Toàn bộ số da, mỡ lợn và giò đều đã bị niêm phong để xử lý.