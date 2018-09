Phận trai ở động bán dâm đồng tính thâu đêm suốt sáng

Nhiều khách đến mua dâm nói thẳng: 'Đã mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng'. Đã có không ít tiếp viên nhập viện cấp cứu vì trò quái đản của khách.

TP HCM những ngày cuối năm trời mưa nắng thất thường. Lê Hiếu Hải nằm co ro trong phòng trọ vì ế khách. Hải không thuộc diện được các spa và tụ điểm lớn săn đón nên anh phải tự đi kiếm khách (ngôn ngữ của những người đồng tính nam gọi là bồ) cho mình.

Hải tâm sự rằng: "Không lý giải được vì sao nhưng những người như chúng tôi từ nhỏ đã chỉ thích đàn ông, lớn lên, khó tiếp cận các công việc bình thường vì người ta thấy dáng điệu và giọng nói eo ẻo nên không nhận, đi làm trong nhà hàng một thời gian, quen và kết nối được với mấy mối cũng là người đồng tính để cặp bồ. Nhưng qua tuổi 30, không còn 'bắp non ngọt nước nữa, chúng tôi đành phải dạt ra đường để bắt khách thôi".

Hải là một trong những người bán dâm đồng tính tại trung tâm The Win Spa tại đường Cách mạng Tháng 8 (quận 10) vừa bị Đoàn kiểm tra liên ngành TP HCM phối hợp với Công an quận 10 đột kích bất ngờ vào những ngày cuối tháng 11. Cuộc đột kích này xuất phát từ nguồn tin thông báo đây là tụ điểm thâu đêm suốt sáng tổ chức, liên kết cho các cặp đồng tính nam được mua bán dâm.

Tại thời điểm đột kích, Đoàn kiểm tra bắt quả tang hàng chục nam thanh niên đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách. Những nam thanh niên này đều được trung tâm trực tiếp tuyển mộ nên có ngoại hình khá chuẩn, giọng nói đầy “khêu gợi” không thua gì các mỹ nữ.

Nhiều hình ảnh mỹ nam đồng tính được trung tâm The Win quảng cáo công khai, rầm rộ trên các trang mạng xã hội.

Theo Đoàn kiểm tra, trung tâm The Win chỉ tuyển mộ lao động nam. Khi có khách lạ vào hỏi, họ sẽ thông báo chỉ phục vụ spa, xoa bóp thư giãn, tuy nhiên nếu đã là khách quen hoặc có người giới thiệu thì sẽ có những nhân viên nam của trung tâm sẵn sàng chiều khách "đến Z" ngay tại chỗ.

Ngoài giờ làm khách hàng có thể hẹn hò đến khách sạn hoặc nhà riêng nếu như khách thỏa thuận được với các nhân viên. Hầu hết khách nam đến trung tâm này đều là những người đồng tính. Đây được xem là tụ điểm tổ chức bán dâm cho người đồng tính nam lớn nhất từ trước đến nay ở TP HCM bị đột kích.



Để tăng thêm phần hoa mỹ, tất cả các mỹ nam ở trung tâm spa The Win khi trao đổi với khách đều dùng từ “tiền bo” chứ không được dùng những từ như là "tiền bán dâm", "tiền đi khách"…

Lê Ngọc, một trong những nhân viên đắt khách của trung tâm The Win, cho biết: "Bây giờ, em cũng không phải ngần ngại nữa. Phận làm nhân viên bán dâm cho người đồng tính như chúng em thảm lắm, nhất là với những người ế khách. Chủ trung tâm The Win có khi tự thỏa thuận với khách và chỉ đưa cho nhân viên 50% tiền bán dâm. Nếu nhân viên tự thỏa thuận thì được 60%, với điều kiện không được để cho khách than phiền. Ám ảnh nhất với hầu hết những người như chúng em là gặp phải những khách đến mua dâm giả vờ yêu thương hoặc cương quyết không dùng 'biện pháp bảo vệ'".

Trung bình mỗi lần đi khách, Ngọc được nhận “tiền bo” 400.000-600.000 đồng. Với những người có ngoại hình kém hấp dẫn hơn thì giá thành cũng hạ theo.

Cũng đi khách hàng trăm lượt ở The Win, Nguyễn Văn Anh giãi bày: "Em thấp bé lại da ngăm đen nên ít khách lắm, mà chỉ toàn là khách bình dân thôi. Ở đây, mọi tầng lớp khách đều có cả. Khách nào thì giá đó chứ không nhất quán như nhau. Khách là đại gia thì được tùy ý chọn nam bán dâm cho mình, giá có khi hơn một triệu một lần đi khách, còn những người như chúng em hay phục vụ giới ít tiền. Có những hôm ế khách, khách mua dâm cả tiếng đồng hồ nhưng chỉ được 200.000 đồng. Có hôm tranh thủ đi thêm bên ngoài cũng kiếm thêm được vài trăm nhưng không phải bữa nào cũng bắt được khách cả".



Nguyễn Minh đã ngoài 30 tuổi, ngoại hình xù xì, dẫu có cố ẻo lả nhưng cũng không toát ra được sự hấp dẫn đối với các “thượng đế” đồng tính khác.

Anh này tâm sự rằng: “Không chỉ tủi phận mình mà có những đêm không tài nào ngủ được. Có lần em gặp phải ông khách làm nghề cơ bắp lại say xỉn rượu rồi nên bắt em chiều ông ấy suốt 2 tiếng đồng hồ. Ông ấy giằng xé em thật lâu rồi mới được giải tỏa. Sau lần ấy khắp cơ thể em đầy vết bầm và cào cấu của ông ấy. Em rất sợ nhưng không biết làm sao vì nếu không chiều thì chủ sẽ không bố trí khách cho lần sau. Sau cái đêm gặp ông khách ấy, mấy đêm về sau em xin nghỉ vì lý do ốm, nhưng thực chất là bị ám ảnh. Những hành động thô bạo của vị khách ấy cứ đeo bám cả vào giấc mơ của em. Em phải giải tỏa bằng cách nhảy xe đò đi Cần Thơ cho khuây khỏa. Nhưng nghĩ lại thấy mình còn phải sống nên vẫn phải tiếp tục làm nghề". Minh giãi bày thêm rằng, nhiều người bạn mình làm nghề vì khao khát một tình yêu.

Cũng như Minh, Văn Anh chua chát cho biết: "Những lần bị đột kích, bị bắt chủ yếu là các ông chủ trung tâm phải nộp phạt thôi chứ chúng em cũng chả để tiền trong người. Nhiều lúc nghĩ, phận như bèo trôi, tương lai đen như ly cà phê, kiếm việc đàng hoàng đâu phải chuyện dễ".

Có nhiều bạn của cậu còn bị khách nam đến mua dâm nói thẳng vào mặt rằng: "Tao đã mất tiền, “mua mâm thì đâm cho thủng”. Và đã có nhiều người bạn của cậu đã không ít lần phải nhập viện cấp cứu vì những trò quái đản của khách, họ ám ảnh và khát tìm một tình yêu nhưng điều đó dường như quá khó.

Theo An Ninh Thủ Đô