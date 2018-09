Phân bố sao hung - cát và vận may nhà bạn năm 2015

Năm nay, nếu nhà bạn quay về hướng Tây cần cẩn trọng, trong khi đó nếu nhà quay hướng Đông, bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công.

Điều đáng lo ngại nhất trong năm 2015 là ngôi sao cãi cọ #3 bay vào trung tâm của sơ đồ phong thủy, mang tới nguy cơ xung đột và hận thù cho toàn bộ những người sống trong ngôi nhà.

Các ngôi sao có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn theo nhiều cách:

1. Hướng nhà: Nhà ở hay văn phòng chịu ảnh hưởng của ngôi sao chiếu vào hướng của ngôi nhà. Ví dụ trong năm 2015, nhà có hướng Tây sẽ chịu ảnh hưởng của sao Ngũ Hoàng #5, còn nhà có hướng Đông sẽ chịu ảnh hưởng của sao Chiến thắng #1.

2. Vị trí cửa chính: Nhà ở chịu ảnh hưởng của sao chiếu vào cung của cửa chính. Ví dụ trong năm 2015, sao Bạo lực #7 chiếu vào cung Nam và sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người sống trong nhà có cửa chính nằm ở cung này, bất kể nhà đó quay về hướng nào. Cần nhớ rằng hướng nhà khác với vị trí cửa chính, ví dụ với ngôi nhà quay về hướng Tây Nam, cửa chính có thể nằm ở cung Tây, Tây Nam hoặc Nam (nói cách khác, cửa chính có thể nằm ở cung Nam nhưng lại quay về hướng Tây Nam).

3. Vị trí phòng ngủ: Phòng ngủ của bạn chịu ảnh hưởng (xấu hoặc tốt) của ngôi sao chiếu tại khu vực đó.

4. Cung của con giáp: Mỗi con giáp chiếm một vị trí (cung) tương ứng trong ngôi nhà. Chẳng hạn con giáp Hợi nằm ở cung Tây Bắc, khu vực này chịu ảnh hưởng của sao Tình yêu và học vấn # 4 trong năm nay, mang lại cho bạn nhiều mối quan hệ tốt lành.

5. Thành viên trong gia đình: Mỗi cung của ngôi nhà liên quan tới một thành viên của gia đình. Ví dụ cung Đông Nam tương ứng với con gái cả. Năm 2015, người này có thể có vận may sức khỏe kém do ngôi sao Bệnh tật #2 bay vào cung Đông Nam.

Các sao cát và sao hung thường phát huy tác dụng nhiều hơn khi được kích hoạt. Vì vậy cần tránh làm xáo động các khu vực của ngôi nhà bị sao hung chiếu, giữ cho khu vực này thật yên tĩnh, tránh bật tivi hay sửa chữa gây ồn ào. Trái lại, cần làm sống động các khu vực có sao cát chiếu bằng các hoạt động tập thể với nhiều âm thanh và chuyển động.

Nguyên tắc sử dụng các khu vực trong nhà năm 2015

Không nên dành nhiều thời gian ở các khu vực có sao hung trong năm nay như Tây (sao Ngũ Hoàng #5), Nam (sao Bạo lực #7), Đông Nam (sao Bệnh tật #2) và giữa nhà (sao Cãi cọ #3), đặc biệt là cung Tây và Đông Nam.

Các khu vực có sao cát chiếu nhưng lại bị ảnh hưởng bởi các đại kỵ của năm cũng không phải lựa chọn tối ưu, chẳng hạn cung Đông Bắc (sao Thiên Vận #6) chịu ảnh hưởng của Tuế Phá, cung Tây Nam (sao Thịnh vượng tương lai #9) chịu ảnh hưởng của Thái Tuế.

Nên dành nhiều thời gian ở nơi có các sao cát và không chịu ảnh hưởng của các đại kỵ:

- Người Đông tứ mệnh có hai lựa chọn tối ưu là các cung Bắc (sao Thịnh vượng #8) và cung Đông (sao Chiến thắng #1).

- Người Tây tứ mệnh kém may mắn hơn trong năm nay vì không có lựa chọn tối ưu nào. Có thể chọn cung Tây Bắc (sao Học vấn và Tình yêu #4), hoặc dành một phần thời gian ở cung Đông Bắc (sao Thiên vận #6).

Để tiện theo dõi, hãy đặt sơ đồ phi tinh của năm chồng lên sơ đồ ngôi nhà hay căn hộ của bạn rồi dựa vào đó mà xác định vận may của từng khu vực. Dưới đây là minh họa phân bố các sao trong năm 2015 của một ngôi nhà có cửa chính quay về hướng Nam.

1. Cung Bắc

Bát Bạch #8 (sao Thịnh vượng) là ngôi sao tốt lành nhất trong số 9 sao của Phi tinh trong vận 8 này (giai đoạn 20 năm 2004 - 2024). Nó mang tới của cải, thịnh vượng, may mắn và thành công. Trong năm 2015, ngôi sao này bay vào cung Bắc, mang lại vận may tốt lành cho những người dành nhiều thời gian ở khu vực này.

Trung Nam (con trai giữa) trong gia đình và những người sinh tuổi Tý hoặc người có phòng ngủ hoặc cửa chính rơi vào cung Bắc sẽ được lợi nhiều nhất từ ngôi sao tốt lành Bát Bạch.

2. Cung Đông Bắc

Lục Bạch #6 (sao Thiên vận) bay vào cung Đông Bắc trong năm 2015. Ngôi sao này liên quan tới hành Kim và năng lượng vũ trụ đến từ bên ngoài. Nó còn được biết tới như ngôi sao tài vận gián tiếp vì mang lại của cải bất ngờ. Lục Bạch cũng mang lại vận may Quý nhân phù trợ và vận may quyền lực. Củng cố năng lượng tốt lành bằng 6 Quả cầu pha lê để có được sự giúp đỡ của quý nhân và sự hài hòa trong gia đình. Lục Bạch thuộc hành Kim, vì vậy khi bay vào cung Đông Bắc thuộc hành Thổ, nó sẽ trở nên đặc biệt mạnh mẽ trong năm nay.

Thứ Nam (con trai út) trong gia đình và những người tuổi Sửu và tuổi Dần, cũng như người sống trong ngôi nhà có cửa chính nằm ở cung Đông Bắc, sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ ngôi sao này.

3. Cung Đông

Nhất Bạch #1 (sao Chiến thắng) bay vào cung Đông trong năm 2015, mang theo cơ hội tuyệt vời trong kinh doanh và sự nghiệp. Năm nay, năng lượng Thủy của ngôi sao này sẽ bị suy yếu một phần vì năng lượng Mộc của cung Đông.

Nhất Bạch hứa hẹn mang lại chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh cũng như vận may thành công. Những người dành nhiều thời gian tại cung Đông của ngôi nhà sẽ được hưởng may mắn. Khả năng thăng tiến trong sự nghiệp rõ rệt hơn nếu bàn làm việc của bạn cũng được Nhất Bạch viếng thăm. Vận may chiến thắng sẽ tới với những ai có phòng làm việc hoặc cửa hàng với cửa chính rơi vào cung Đông. Trưởng Nam (con trai cả) của gia đình cũng như người sinh tuổi Mão được hưởng lợi nhiều nhất từ ngôi sao này.

4. Cung Đông Nam

Nhị Hắc #2 (sao Bệnh tật) bay vào cung Đông Nam ngôi nhà của bạn trong năm 2015, mang theo nguy cơ ốm đau cho những người có phòng ngủ ở đây hoặc thường xuyên sử dụng khu vực này. Rất may là hành Mộc của cung Đông Nam sẽ làm nhẹ bớt phần nào tác động của Nhị Hắc (thuộc hành Thổ). Ngôi sao này ảnh hưởng mạnh tới những người tuổi Thìn và tuổi Tỵ. Vận may của Trưởng Nữ (con gái cả) cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong năm nay.

Nếu cửa chính của bạn rơi vào cung Đông Nam, tất cả các thành viên trong gia đình có thể bị ảnh hưởng. Việc thường xuyên đóng và mở cửa càng làm kích hoạt năng lượng của Nhị Hắc. Nếu có thể, hãy sử dụng cửa ra vào nằm ở cung khác. Nếu không được, cần hóa giải năng lượng Thổ của năm bằng các đồ vật thuộc hành Kim hoặc Mộc.

5. Cung Nam

Thất Xích #7 (sao Bạo lực) bay vào cung Nam của ngôi nhà trong năm 2015. Đây là ngôi sao nguy hiểm, mang theo nguy cơ trộm cướp, thù hằn, ẩu đả. Người sống trong khu vực chịu ảnh hưởng của sao này dễ bị lừa đảo, thường dẫn đến mất mát về tài chính. Trường hợp xấu, ngôi sao này có thể gây thương tích.

Thất Xích thuộc hành Kim, vì vậy khi bay vào cung Nam thuộc hành Hỏa, tác động của nó sẽ phần nào bị yếu đi. Trung Nữ (con gái giữa) trong gia đình và những người sinh tuổi Ngọ hoặc người có phòng ngủ hay cửa chính rơi vào cung Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất từ sao Thất xích.

6. Cung Tây Nam

Cửu Tử #9 (sao Thịnh vượng tương lai) được coi là ngôi sao tốt lành thứ hai sau Bát Bạch về mặt kích hoạt tài lộc và thịnh vượng. Trong năm 2015, ngôi sao này bay vào cung Tây Nam. Tuy nhiên, hành Thổ của cung này sẽ làm giảm bớt phần nào tác dụng tốt của Cửu Tử (thuộc hành Hỏa).

Cửu Tử cũng là ngôi sao có tác dụng phóng đại, làm tăng mọi ảnh hưởng, cả xấu lẫn tốt. Nó tăng cường vận rủi khi đi cùng Nhị Hắc (#2), Tam Bích (#3), Ngũ Hoàng (#5) và Thất Xích (#7). Trái lại ngôi sao này lại làm tăng vận may khi đi cùng Nhất Bạch (#1), Tứ Bích (#4), Lục Bạch (#6) và Bát Bạch (#8).

Vận may thịnh vượng tương lai sẽ tới với những ai có phòng làm việc, phòng ngủ ở cung Tây Nam, hoặc ngôi nhà có cửa chính rơi vào cung này. Người mẹ trong gia đình hay lãnh đạo nữ của công ty và những người sinh năm Mùi hoặc năm Thân chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ ngôi sao này.

7. Cung Tây

Ngũ hoàng #5 (sao Thảm họa) là ngôi sao nguy hiểm và hung dữ nhất trong số 9 sao của hệ Phi tinh. Ngôi sao này có thể mang tới đủ kiểu bất hạnh như ốm đau, mất mát, thảm họa, tai nạn và trở ngại trên con đường đi tới thành công. Khi đi vào cung Tây trong năm 2015, năng lượng Thổ của Ngũ hoàng giảm bớt nhờ năng lượng Kim của khu vực.

Thứ nữ (con gái giữa) của gia đình hoặc người có phòng ngủ hay cửa chính rơi vào cung Tây Bắc và những người sinh tuổi Dậu sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ ngôi sao bất hạnh Ngũ hoàng.

8. Cung Tây Bắc

Tứ Lục #4 (sao Học vấn và Lãng mạn) mang theo may mắn về học hành, văn chương sẽ viếng thăm cung Tây Bắc trong năm 2015. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ tình yêu của cuộc đời mình, người có gia đình sẽ cảm nhận rõ hơn hương vị tình yêu trong hôn nhân.

Ngôi sao Lãng mạn sẽ ảnh hưởng nhiều nhất tới người cha của gia đình cũng như người sinh tuổi Tuất và tuổi Hợi.

9. Trung cung (giữa nhà)

Tam Bích #3 (sao Cãi cọ) gây rắc rối liên quan tới hiểu nhầm, xung đột và kiện tụng sẽ bay vào Trung cung (giữa nhà) trong năm 2015. Ngôi sao này mang tới nhiều rắc rối, từ hiểu lầm nho nhỏ tới những vấn đề pháp lý trầm trọng. Trong năm nay, ảnh hưởng của Tam Bích càng trở nên dữ dội vì hành Mộc của sao này làm suy yếu hành Thổ của khu vực Trung cung. Tam Bích sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ ngôi nhà, mang lại rủi ro cho tất cả các thành viên của gia đình cũng như tất cả 12 con giáp.

Cửu tinh trong Huyền không Phi tinh

Huyền không Phi tinh là trường phái kết hợp nguyên tắc của Ngũ hành, Bát trạch và các con số Hà đồ để phân tích sự lên xuống của năng lượng trong môi trường tại một thời điểm nhất định. Nhờ sử dụng yếu tố thời gian nên đây được coi là một trong những trường phái hiệu quả nhất, được sử dụng rộng rãi nhất trong thực hành Phong thủy.

Phân bố của Phi tinh trong cửu cung Hà đồ.

Nguyên tắc của Huyền không Phi tinh là mỗi con số (ngôi sao) trong 9 cung của Hà đồ gắn liền với những tính chất đặc trưng, có thể mang lại may mắn hoặc rủi ro. Các sao tốt mang lại của cải và vận may, vì vậy những khu vực được các ngôi sao này chiếu cần được sử dụng thường xuyên như phòng khách hoặc phòng ngủ. Trái lại, những khu vực bị chiếu bởi các sao xấu cần được tránh hoặc sử dụng làm nhà kho, hoặc áp dụng các biện pháp hóa giải tương ứng.

Có tất cả 9 ngôi sao (Cửu tinh).

Các sao cát:

#1 Nhất Bạch (hành Thủy) – Sao May mắn, giúp giành chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh. Củng cố vận may thăng tiến trong nghề nghiệp, gia tăng tiền bạc.

#4 Tứ Bích (hành Mộc) – Sao Lãng mạn, giúp cải thiện các cơ hội tình cảm cũng như tăng cường vận may trong học tập và văn chương cho các nhà văn và học giả.

#6 Lục Bạch (hành Kim) – Sao Quyền lực, liên quan tới Thiên vận (vận may và sự giúp đỡ từ trên trời). Ngôi sao này cũng mang lại vận may trong các trò may rủi và quyền lực.

#8 Bát Bạch (hành Thổ) – Sao Thịnh vượng, mang lại của cải, thành công và hạnh phúc. Đây được coi là sao may mắn nhất trong 9 sao.

Các sao hung:

#2 Nhị Hắc (hành Thổ) – Sao Bệnh tật, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, mang lại ốm đau, tai nạn.

#3 Tam Bích (hành Mộc) – Sao Cãi cọ, liên quan tới kiện tụng, thù địch và tranh chấp. Mang lại sự hiểu nhầm giữa những người thân trong gia đình, bạn vè, đồng nghiệp, rắc rối liên quan tới nhà chức trách.

#5 Ngũ Hoàng (hành Thổ) – sao Bất hạnh, được coi là ngôi sao hung hãn và nguy hiểm nhất trong Cửu tinh. Nó mang lại rủi ro, tai nạn, mất mát và chết chóc.

#7 Thất Xích (hành Kim) – sao Bạo lực, mang lại mất mát, trộm cướp, bạo lực.

Mỗi năm, Phi tinh thay đổi vị trí vào khoảng ngày 4 tháng 2 dương lịch, còn gọi là ngày Lập Xuân (bắt đầu mùa xuân). Các sao cát và sao hung bay vào vị trí mới, phản ánh sự thay đổi năng lượng của mỗi vị trí của ngôi nhà.

Việc nắm được sự phân bố của sao hung sao cát giúp duy trì Phong thủy tốt cho ngôi nhà khi chuyển sang năm mới. Dựa vào đó, người ta có thể áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm củng cố các sao tốt và hóa giải các sao xấu.

Hùng Sơn