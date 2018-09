Phẩm màu và hóa chất trôi nổi 'biến' thành tương ớt

Hơn 16.000 chai tương ớt và siro màu sắc sặc sỡ được chế biến từ phẩm màu công nghiệp độc hại và hóa chất không nguồn gốc.

Sáng nay (21/1), đoàn liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đang thực hiện tiêu hủy toàn bộ số tương ớt và siro tại một cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn do vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Các loại tương ớt trôi nổi thường được chứa trong những thùng cáu bẩn. Ảnh: Hồng Châu

Theo Chi cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế TP HCM, chiều 20/1, bất ngờ kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 400 kg hóa chất, 200 kg hương dầu cam, 4 thùng màu cam và 10 can hương cam (loại 5 kg) không nguồn gốc. Đây là nguyên liệu được cơ sở này dùng để chế biến thành món siro. Chủ cơ sở khai nhận mua các loại phụ gia thực phẩm từ một chợ hóa chất ở TP HCM.

Cùng thời điểm kiểm tra, đoàn còn phát hiện nhiều thùng nguyên liệu dùng để chế biến món tương ớt bao gồm bột, các loại gia vị và phẩm màu. Tất cả đều không đạt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. 700 chai tương ớt (loại 250 ml) và hơn 9.000 chai siro (loại 650 ml) chuẩn bị được đưa ra thị trường để phục vụ Tết đã bị niêm phong.

Đây không phải là lần đầu tương ớt bị phát hiện chế biến bằng hóa chất trôi nổi và quy trình sản xuất siêu bẩn. Cụ thể vào tháng 11/2015, từ nguồn tin của người dân, cơ quan chức năng cũng đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang một cơ sở tương cà, tương ớt ở huyện Hóc Môn đang làm tương bằng hóa chất không nguồn gốc. Hàng trăm ký tương thành phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường đã bị tịch thu.

Tại TP HCM, tương ớt, tương đen, tương cà là những loại gia vị chấm dùng để ăn kèm các món chiên. Theo các bác sĩ Chi cục An toàn thực phẩm TP HCM, do các loại tương này không cần đun chín trước khi ăn nên dễ gây bệnh đường tiêu hóa, ngoài ra người ăn còn có thể mắc các bệnh khác do tương được làm bằng hóa chất độc hại.

Theo lời của những công nhân từng làm việc tại các cơ sở làm tương ớt, công thức tạo nên loại nước chấm rất đơn giản. Chỉ cần pha bột mì, chất tạo độ sệt, phẩm màu công nghiệp, hương liệu là đã hoàn tất khâu chế biến. Riêng món nước uống như siro cũng chỉ gồm nước, phẩm màu, đường hóa học và hương liệu.

Thiên Chương