Pha thót tim cứu cô gái nhảy cầu Thanh Trì

Thấy cô gái ngồi vắt vẻo trên thành cầu Thanh Trì, anh Dũng nhanh tay ôm chặt từ phía sau đúng lúc cô gái buông tay định nhảy xuống sông.

Khoảng 6h30 sáng 23/2, Thượng úy Trần Tú Anh, Đội phó Đội CSGT số 14, Công an Hà Nội cùng Thiếu úy Phạm Quang Dũng và Nguyễn Hoàng Ninh làm nhiệm vụ tại đường vành đai 3 trên cao, đoạn gần cầu Thanh Trì thì phát hiện một cô gái vừa đi vừa khóc lóc thảm thiết.

Bất chấp trời mưa nặng hạt và giá lạnh, cô gái co ro đứng ở giữa cầu, ngước mặt nhìn trời than khóc, rồi bất ngờ trèo lên lan can thành cầu.

Rất nhanh chóng, anh Dũng giữ chặt cô gái, đúng vào tích tắc cô buông tay khỏi thành cầu.

Thượng úy Trần Tú Anh lập tức tăng ga ôtô lao đến phía cô gái. Khi chỉ còn cách cô gái vài mét, theo hiệu lệnh của người chỉ huy, Thiếu úy Phạm Quang Dũng ngồi sau nhanh chóng bật mở cửa xe, nhảy qua dải phân cách giữa cầu, nhẹ nhàng tiếp cận cô gái từ phía sau.

Đúng lúc cô gái vừa buông cả hai tay định lao mình xuống sông thì Thiếu úy Dũng kịp thời lao tới, vòng hai tay ôm chặt lấy cô gái nhấc bổng khỏi lan can cầu.

Sau một hồi giằng co, cô gái mới chịu theo cảnh sát về đồn.

Cô gái nhất quyết vùng vẫy muốn thoát ra để lao đầu xuống sông. Nhằm đảm bảo an toàn cho cô gái, tổ công tác đã đưa cô gái này lên xe rồi về trụ sở. Tại đây, sau khi nghe thuyết phục, cô gái đã dần trấn tĩnh lại.

Cô gái tên là Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1986, quê ở Thái Bình. Hoa nức nở cho biết, lý do muốn kết liễu cuộc đời là vì buồn chuyện gia đình. Sau đó, lực lượng công an đã liên hệ với người thân đưa Hoa về nhà.

Theo An Ninh Thủ Đô

* Tên cô gái đã được thay đổi