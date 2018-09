Phá ổ mỹ nam chuyên phục vụ quý ông

Quý ông có nhu cầu sẽ chọn nhân viên qua ảnh do tiếp tân đưa, sau đó sẽ được các mỹ nam này chiều chuộng tới bến.

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP HCM vừa phá động mại dâm nam núp bóng cơ sở điều trị bệnh theo phương pháp y học cổ truyền trên địa bàn quận.

Trước đó, Công an tiến hành kiểm tra Công ty Y học Cổ truyền Adonis (đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10) do Nguyễn Đông Nhật (sinh năm 1982, quê Tiền Giang) làm chủ, thì bắt quả tang 3 nhân viên nam đang kích dục và sinh hoạt tình dục với 3 khách nam khác.

Khách sẽ được chọn nhân viên qua ảnh do tiếp tân đưa.

Theo các nhân viên, quý ông có nhu cầu thỏa mãn tình dục sẽ chọn nhân viên qua ảnh do tiếp tân đưa, sau đó sẽ được các mỹ nam này chiều chuộng tới bến. Giá cả khách và nhân viên tự thỏa thuận, thường từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, công an còn phát hiện 19 nhân viên của công ty không có hợp đồng lao động, không có bằng cấp chuyên môn để thực hiện việc khám chữa bệnh như đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh.

Công an quận 10 đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ cơ sở số tiền 25 triệu đồng.

Tại công an, các mỹ nam, quản lý và tiếp tân đều thừa nhận những sai phạm xảy ra tại cơ sở này. Hiện các nhân viên, quản lý, lễ tân được gia đình bảo lãnh để công an tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau. Trước mắt, Công an quận 10 đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ cơ sở số tiền 25 triệu đồng.

Theo UBND quận 10, cơ sở này từng bị UBND phường 12 (quận 10) nhiều lần kiểm tra và đã 5 lần xử phạt hành chính số tiền 22,5 triệu đồng nhưng vẫn cứ lén lút hoạt động.

Theo Người Lao Động