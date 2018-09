Phá nát mái nhà vì dùng cần cẩu cầu hôn bạn gái

Chỉ vì muốn gây bất ngờ khi cầu hôn bạn gái với sự trợ giúp của chiếc cần cầu, một người đàn ông Hà Lan vô tình phá nát mái nhà hàng xóm.

Cần cầu rơi xuống mái một ngôi nhà ở thị trấn IJsselstein, miền trung Hà Lan. Ảnh: EPA

Người đàn ông, không rõ danh tính, thuê một chiếc cần cẩu ở thị trấn Ijsselstein để hạ anh ta xuống vườn nhà bạn gái sáng sớm 13/12, đại diện phòng cứu hộ Jelle Mulder nói với AFP.

"Chiếc cần cẩu mà anh ta thuê để cầu hôn người yêu không may đổ xuống mái nhà người hàng xóm. Khi nhân viên cố gắng điều khiển sang bên phải, nó lại đổ một lần nữa xuống ngôi nhà đó", Mulder cho hay. Những người sống ở các căn hộ gần đó đã được sơ tán để phục vụ cho việc cứu hộ.

"Chúng tôi đang tìm cách tốt nhất để đưa cần cẩu ra mà không khiến nó đổ xuống căn nhà thêm lần nữa", Mulder nói thêm.

Theo The Guardian, người đàn ông may mắn nhảy ra chỗ an toàn và không có ai bị thương trong vụ việc này. Những người sống trong căn nhà bị chiếc cần cầu đổ xuống đều sốc nặng.

Các nhà chức trách sẽ quyết định xem liệu có phải phá bỏ ngôi nhà trên sau khi đưa được cần cẩu ra hay không.

Mặc dù mọi việc diễn ra không như mong đợi, cô bạn gái vẫn đồng ý nhận lời cầu hôn của người yêu. Theo truyền thông Hà Lan, cặp đôi đã cùng nhau đi du lịch. "Họ lên kế hoạch đi Paris từ trước và nói với cảnh sát rằng chẳng có lý do gì để hoãn chuyến đi cả", Mulder nói.

Hướng Dương