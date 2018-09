Ôtô 7 chỗ nát đầu, 3 người chết trên đường đi ăn cưới

Ôtô 7 chỗ chạy tốc độ cao bất ngờ cắm thẳng vào hông xe kéo khiến 3 người chết, 3 người trọng thương. Họ đều đang trên đường đi đám cưới.

Xe 7 chỗ cắm chặt vào hông xe đầu kéo. Ảnh: Hoàng Lê.

Khoảng 4h30 sáng nay, xe ôtô 7 chỗ biển số Nghệ An do tài xế Hồ Tuấn Sáu (49 tuổi, trú Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc. Khi đến địa phận Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), chiếc xe được cho là chạy với tốc độ cao đã đâm vào đuôi xe đầu kéo biển số Thanh Hóa chạy cùng chiều.

“Tôi đang dọn bàn chuẩn bị mở quán thì nghe tiếng “bùm”, vội lao ra thì thấy chiếc xe 7 chỗ dính chặt vào đuôi xe đầu kéo”, ông Lê Hữu Hành (53 tuổi) nhân viên bảo vệ một nhà hàng sát hiện trường nói và cho hay, chưa bao giờ chứng kiến vụ việc đau lòng tương tự.

Cú va chạm mạnh khiến xe 7 chỗ găm thẳng đầu vào gầm xe kéo. Thời điểm gặp nạn, xe 7 chỗ đang chở 8 người. Tại hiện trường, chiếc xe vỡ nát phần đầu, gần nửa phần mui xe bị cắt đứt. Đã có ba nạn nhân tử vong tại chỗ gồm Lê Văn Mùi (48 tuổi), Nguyễn Văn Tân (62 tuổi) và Nguyễn Thái Hòa (29 tuổi, đều quê ở Nam Đàn, Nghệ An).

Gia đình nạn nhân cho hay, chiếc xe gặp nạn khi đang trên đường từ xã Nam Chung, huyện Nam Đàn (Nghệ An) ra Bắc Giang làm đám cưới cho chú rể Lê Văn Tuấn (23 tuổi). Thời điểm vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, Tuấn cũng có mặt trên chuyến xe định mệnh.

Máu vương vãi khắp hiện trường. Ảnh: Hoàng Lê.

Ông Lê Văn Minh (47 tuổi) người may mắn chỉ bị thương nhẹ kể, khoảng 1h sáng nay (19/7) chuyến xe được gia đình thuê của một người dân cùng xã Nam Chung xuất phát từ quê nhà. Trên xe có tổng cộng 8 người. Ngoài tài xế Hồ Tuấn Sáu, 7 người đàn ông còn lại đều là anh em họ hàng.

“Vì còn khuya và đường xa nên sau ít phút nói chuyện, mọi người đều thiếp ngủ. Khi đến thị trấn Hà Trung thì trời đã gần tảng sáng, bất thần tôi nghe một tiếng rầm. Chiếc xe khựng lại”, ông Minh kể.

Vội mở mắt, ông Minh chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. “Chiếc xe bẹp nát, mảnh kính và sắt thép vương vãi trên các vũng máu lênh láng. Nhiều người gục xuống ghế bất tỉnh, vẳng bên tai vài tiếng ú ớ kêu la thoi thóp”, nhân chứng tiếp.

Ông Minh và tài xế Sáu chỉ bị thương nhẹ nên sau đó họ cùng đập cửa kính và lần lượt kéo các nạn nhân ra ngoài rồi vẫy xe đưa đến bệnh viện.

Khi tới cơ sở y tế, ba nạn nhân gồm Lê Văn Mùi (48 tuổi), Nguyễn Văn Tân (62 tuổi) và Nguyễn Thái Hoà (29 tuổi) đều đã tử vong. Trong số người chết, ông Mùi là anh ruột ông Minh, hai người còn lại gồm một người anh vợ và một người cháu rể.

Theo dự kiến, khoảng 9h nhà trai sẽ đến nhà gái ở Bắc Giang. Sau buổi lễ tại họ ngoại, gia đình ông Minh sẽ đón cô dâu cùng về Nghệ An. Tuy nhiên, đi được khoảng hơn nửa đường thì gặp nạn. “Sự thể thế này, đành buộc phải hủy đám cưới để lo tang ma cho anh em chú bác thôi”, chú rể Tuấn kể khi điều trị trên giường bệnh. Tuấn cho hay, chưa dám bảo tin cho cô dâu vì sợ vợ tương lai không chịu nổi cú sốc lớn này.

Chú rể Lê Văn Tuấn đau đớn trên giường bệnh. Ảnh: Hoàng Lê.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

7 người gặp nạn khi đang đi làm đám cưới

