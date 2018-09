Ông Obama đọc thơ tình tặng vợ

Tổng thống Mỹ đọc một bài thơ đầy tình cảm và hài hước gửi tặng phu nhân Michelle vào ngày Valentine trên truyền hình.

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chương trình Ellen DeGeneres Show. Ảnh: Mirror

Theo Mirror, đứng trước một tấm màn đỏ, hai bên là những bông hoa tươi thắm, ông Obama đã đọc bài thơ tình trên nền nhạc "Never Gonna Give You Up" (tạm dịch: Không bao giờ rời xa em) của ca sĩ Barry White.

"Michelle, ngày Valetine năm nay anh sẽ đối xử với em thật tốt. Anh sẽ làm cho em món bánh mì zucchini, sau đó sẽ chuẩn bị rau lên đĩa theo cách mà em thích", Obama nói trong chương trình truyền hình của Ellen DeGeneres trong tiếng hò reo từ phía khán giả và bắt đầu đọc thơ.

"Sau đó anh sẽ massage cho em trong lúc em đang xem chương trình Ellen's Design Challenge chẳng hạn. Michelle, anh đã đưa ra rất nhiều quyết định quan trọng khi giữ vai trò tổng thống. Nhưng quyết định tuyệt vời nhất mà anh đã làm chính là chọn em. Cảm ơn vì đã chịu đựng anh. Anh yêu em".

Sau khi kết thúc bài thơ hài hước nhưng cũng đầy tình cảm trên, Tổng thống Mỹ cũng chúc người dẫn chương trình Ellen một ngày Lễ tình nhân vui vẻ, hạnh phúc.

Bận rộn ở cương vị người đứng đầu nước Mỹ nhưng Tổng thống Obama vẫn khiến nhiều người nể phục bởi tình cảm ngọt ngào dành cho vợ, phu nhân Michelle. Tổng thống Mỹ Barack Obama thường nhắc tới bà Michelle trong mỗi bài diễn văn. Ông cũng không ngần ngại có cử chỉ thân mật với vợ ở chốn đông người.

Hướng Dương