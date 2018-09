Ông lão U80 đền vàng cho nạn nhân hiếp dâm 14 tuổi

Sau khi bị phát hiện hiếp dâm bé gái, ông Thành đã nhiều lần thương lượng với gia đình nạn nhân sẽ đền bù bằng một cây vàng.

Chị Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1979, ở thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội, mẹ của nạn nhân) cho biết, sự việc con gái chị bị xâm hại bị phát hiện vào trưa 30/7. Khi đó, chị đang phơi quần áo ở nhà thì nhận được cuộc gọi điện thoại từ chị Lê Thị Ảnh (thôn Vàng, xã Cổ Bi). Nội dung cuộc gọi thông báo ngắn gọn việc con gái chị bị ông hàng xóm tên Trịnh Quang Thành (76 tuổi, thôn Cam, xã Cổ Bi) dẫn vào một nhà vắng, đóng cửa lại...

Bỏ dở việc phơi quần áo, chị Hồng tức tốc phóng xe máy đến địa điểm được thông báo. Vừa đến nơi, chị thấy con gái đang co ro run rẩy nép sau tường nhà; bên cạnh, ông lão hàng xóm mới mặc xong quần áo, do vội nên trang phục xộc xệch.

“Biết vừa xảy ra chuyện chẳng lành với con gái, tôi điên người quá liền chỉ vào mặt mắng thậm tệ tên dê già. Ông ấy không giải thích được một câu, run rẩy xin tôi tha thứ. Dù rất tức giận nhưng thấy ông đã già rồi nên tôi không nỡ ra tay, nếu là người khác chắc tôi đã đánh cho hả giận”, mẹ bé gái thuật lại.

Nhân chứng Ảnh cho biết, chị bán hoa quả nhiều năm nay, ngày nào cũng dọn hàng ra trước bưu điện văn hóa xã để bán. Hôm xảy ra sự việc, khi chị dọn hàng đi về được mấy chục mét, ngoảnh lại đằng sau thì vô tình thấy bé hàng xóm tên Vân mặc áo trắng đồng phục học sinh đi bộ vào nhà văn hóa xã Cổ Bi. Khi ấy trời lất phất mưa, rất ít người qua lại.

Cổng bưu điện văn hóa xã Cổ Bi, nơi xảy ra vụ án.

Chị Ảnh nghi ngờ có chuyện chẳng lành vì trong nhà văn hóa xã lúc này chỉ có ông Thành ở đó. Sau khi dọn đồ về nhà cách đó không xa, chị Ảnh không thôi suy nghĩ về hình ảnh đứa cháu hàng xóm một mình đi vào nơi vắng vẻ. Linh tính thế nào chị quyết định quay lại nhà văn hóa xã xem liệu có chuyện gì xảy ra với cô bé không.

Lúc này khoảng 11h, vắng người. Phía trước nhà văn hóa xã cây cỏ lùm xùm, cổng đóng kín, khóa trong. Từ cổng ngoài, chị Ảnh nhìn kỹ vào cửa kính phía trong nhà thấy lờ mờ hình ảnh ai đó đang ở phía trong. Chị không nói không rằng, lặng lẽ trèo qua cổng vào bên trong. “Trước đó tôi đã gọi điện cho mẹ bé gái, định chờ chị ấy đến rồi vào một thể, nhưng thấy những hình ảnh ẩn hiện phía bên trong, tôi nóng ruột quá nên trèo vào trước”, chị Ảnh nói.

Rón rén tiến lại gần cửa chính, khi nhòm qua khe kính hở, chị nhìn thấy ông cụ hàng xóm 76 tuổi đang có những hành động bỉ ổi với đứa bé 14 tuổi. “Tôi đạp cửa hét lên, kêu mở cửa. Bị bắt quả tang, ông lão vội vàng mặc lại quần áo, khuy dưới lộn lên khuy trên. Thấy tôi kêu lớn, ông ấy run rẩy van xin nói đây là cơ quan, xin đừng kêu to kẻo mọi người kéo đến. Tức quá, khi tôi vào trong nhà đã sỉ vả cho ông ấy một trận. Đúng lúc ấy thì mẹ cháu bé vừa chạy đến nơi”, nhân chứng Ảnh kể lại.

Mẹ bị hại cho biết, lúc đó tưởng chuyện chưa có gì nghiêm trọng, vì khi chị đến, ông cụ đã mặc quần áo xong. Bởi vậy, chị mắng cho ông ấy một trận rồi ra về chứ không gọi công an lập biên bản. Chỉ đến khi về tới nhà, sau khi nghe hết đứa con gái tội nghiệp kể lại toàn bộ câu chuyện, chị mới thấy vấn đề nghiêm trọng và quyết định làm đơn tố cáo lên công an và chính quyền địa phương.

Về phần ông lão, sau khi bị bắt quả tang giở trò đồi bại với bé gái đã nhiều lần gọi điện đến cho mẹ nạn nhân, mong muốn được “tự dàn xếp”, hứa sẽ đền bù danh dự cho bị hại một cây vàng (cuộc gọi thứ nhất) và 200 triệu đồng (cuộc gọi thứ hai). Những cuộc gọi này đều được mẹ nạn nhân cẩn thận ghi âm lại.

Ngoài ra, ông lão nhắn tin bằng điện thoại cho mẹ nạn nhân. Nội dung thừa nhận tội lỗi và mong muốn được đền bù, xin người nhà bị hại đừng đưa sự việc ra pháp luật. Những tin nhắn này đều được mẹ bị hại lưu lại cẩn thận. “Tất cả những bằng chứng đó tôi đều đã cung cấp đầy đủ cho công an huyện Gia Lâm”, mẹ cháu bé cho biết.

Năm nay 14 tuổi, học lớp 8 nhưng cháu bé bị hại khá cao lớn, phổng phao. Hàng xóm ai cũng khen cháu có khuôn mặt đẹp, mắt to, da trắng, tính tình thì hiền lành, ít nói. Khi trò chuyện với người lạ, cháu khá rụt rè, nói năng nhỏ nhẹ, mặc dù có mẹ ngồi cạnh động viên. Người mẹ nói, con gái chị từ trước đến nay ngoan hiền. Ngoài thời gian học ở lớp thì em về nhà với gia đình chứ không đi chơi cùng chúng bạn bè xấu.

Bé gái bị xâm hại kể lại sự việc.

Cháu bé cho biết, sự việc lần đầu tiên bị ông hàng xóm giở trò đồi bại xảy ra cách đây đã hơn một tháng. Sáng hôm đó, cháu lên bưu điện văn hóa xã, nơi ông Thành làm việc để học đánh máy vi tính. “Khi cháu đang ngồi máy thì ông Thành đóng cửa lại, tiến gần ôm chầm lấy cháu. Cháu kêu ông bỏ ra nhưng không được. Sau đó ông ôm ghì cháu đè xuống nền đất. Cháu la lên thì ông bịt miệng lại dọa, nếu kêu lên mọi người biết, cháu sẽ bị công an bắt đi tù, bị đuổi ra khỏi làng. Sợ quá nên cháu không dám kêu lớn, chỉ biết cắn răng chịu đựng, mặc ông làm gì thì làm. Sau khi xong, ông mở cửa cho cháu ra về, dặn lại lần nữa là nếu cháu kể cho bố mẹ biết chuyện này sẽ bị đuổi ra khỏi làng hoặc bị đi tù”, nạn nhân kể lại.

Thời gian sau, do sợ ông cụ giở trò lại với mình nên cháu bé không đến nhà văn hóa xã học máy tính nữa. Hơn một tháng sau, trưa 30/7, cháu bé nhận được cuộc điện thoại của ông lão kêu lên nhà văn hóa.

“Khi ấy cháu bảo có gì ông cứ nói qua điện thoại, chứ cháu không đi lên đó nữa vì sợ ông lại làm chuyện như trước. Nhưng ông hứa sẽ không làm như thế và năn nỉ cháu lên, nói có chuyện quan trọng. Khi đến trước nhà văn hóa, cháu gọi cho ông và nói: "Có gì ông ra ngoài này nói, cháu không vào trong đâu". Ông hứa sẽ không làm gì nên cháu tin tưởng bước vào. Hôm ấy trời mưa, vào đến cửa nhà thì chân cháu bẩn, ông kêu vào bên trong rửa chân. Rửa xong cháu thấy ông đã đóng cửa ngoài lại. Một lúc sau thì có người đập cửa, ông mới thôi”, cháu bé thuật lại.

Thời gian cơ quan công an đang điều tra vụ án, nhiều người tưởng vụ việc đã được hai bên tự thỏa thuận dàn xếp. Bởi thế, theo lời kể của cháu bé, khi đến lớp học, rất nhiều bạn bè đã vô tư hỏi: “Nhà mày được ông ấy đền bù mấy trăm triệu?”; “Ông ấy cho mày nhiều tiền không?”. Cứ mỗi khi nghe được những câu hỏi như thế từ bạn bè, cháu chỉ biết im lặng và lủi thủi ngồi vào góc lớp một mình. “Nay công an bắt tên đồi bại rồi, chúng tôi mới thở ra được”, mẹ nạn nhân cho biết.

Thượng tá An Thanh Bình, Trưởng công an huyện Gia Lâm cho biết, sau một tháng điều tra, cơ quan công an đã quyết định bắt tạm giam ông Thành.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nạn nhân đã được thay đổi