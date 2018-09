Ông lão lết ra đường kêu cứu, vợ bị sát hại trong nhà

Sáng nay, nghi can 23 tuổi cầm hung khí tấn công đôi vợ chồng già, cướp tài sản lộ tung tích trong tình trạng sức khoẻ nguy kịch do tự sát.

Sáng 29/5, các lực lượng Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quế Phong đang phối hợp bảo vệ hiện trường, điều tra nghi án giết người, cướp của.

Theo nhiều nhân chứng, khoảng 20h ngày 28/5, ông Sầm Văn Dần (61 tuổi) ở bản Cỏ Noong, xã Mường Nọc trên người nhiều thương tích lết từ trong nhà ra ngõ kêu cứu. Ông kể vợ là bà Vi Thị Loan (63 tuổi) bị một thanh niên sát hại ngay trong nhà.

Công an địa phương ghi nhận, bà Loan đã tử vong, gia đình bị mất một đôi bông tai vàng, túi đựng tiền cùng vài con gà.

Ngôi nhà của vợ chồng nạn nhân.

Theo mô tả của ông Dần, nghi phạm tên Thắng (23 tuổi) sống cùng xã. Chiều cùng ngày, Thắng tới nhà uống rượu và khi chuốc cho ông say, anh ta cầm dao tấn công bà Loan để cướp tài sản. Bừng tỉnh khi thấy vợ bị tấn công, ông Dần lao tới cứu thì bị truy sát.

Ông Lương Trường Sơn, Trưởng công an xã Mường Nọc cho hay, nghi phạm tên Thắng, nghiện ma tuý đã lâu.

Một nguồn tin cho biết, nửa buổi sáng nay biết bị cảnh sát truy lùng, Thắng đã tự sát tại xã Tiền Phong (huyện Quế Phong), cách nhà ông Dần chừng 7km. Cảnh sát phát hiện kịp thời sự việc đã đưa anh ta tới bệnh viện cấp cứu.

Nơi Thắng cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong đang được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt.

Hiện sức khoẻ ông Dần nguy kịch nên được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục điều trị.

Vụ án tiếp tục được làm rõ.

VnExpress