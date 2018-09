Ông lão 76 tuổi bị tố dâm ô nhiều bé gái ở Vũng Tàu

Người đàn ông lớn tuổi đã nhiều lần dụ dỗ các bé gái sống tại chung cư rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 24/8, Công an thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án Dâm ô trẻ em xảy ra tại chung cư Lakeside ở phường Nguyễn An Ninh.

Thượng tá Nguyễn Đức Trịnh, Phó công an TP Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã liên lạc được với 7 gia đình có bé nghi bị người đàn ông 76 tuổi sống tại chung cư có hành vi dâm ô. Trong đó, 6 bé đã được cho đối chất với ông này, một em khác do chuyển khỏi chung cư nên cơ quan điều tra chưa làm việc được. "Việc khởi tố bị can thì cần củng cố thêm hồ sơ rồi mới đi đến kết luận", thượng tá Trịnh cho biết.

Trước đó, cuối tháng 6, trong lúc tâm sự với con gái 6 tuổi, chị Trần Thị Thu Thủy ngụ tại chung cư Lakeside hốt hoảng khi nghe con kể nhiều lần bị cụ ông sống cùng chung cư đưa ra góc cầu thang xâm hại tình dục. Chị này đã đưa điện thoại để con gái đi chụp hình "yêu râu xanh", sau đó gửi đơn tố cáo. Nhiều gia đình khác sau đó cũng lên tiếng.

Ngay khi nhận được đơn, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Vũng Tàu đã tiến hành điều tra vụ việc. Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an TP Vũng Tàu đã có đủ chứng cứ khẳng định vào năm 2012, người đàn ông này đã có hành vi “dâm ô” với một cháu gái khác, lúc đó mới 10 tuổi.

Theo trình bày của gia đình cháu bé này, trong lúc bé đang chơi ở sân chung cư, người đàn ông đã gọi cháu lại và ẵm ngồi lên đùi mình, sau đó dùng tay sờ vào ngực, phần dưới bụng… của cháu. Khi cháu bé bỏ chạy, ông ta gọi lại nhưng cháu không đồng ý mà về nhà kể lại chuyện với người thân. Bà nội của cháu gái khi biết chuyện đã trực tiếp gặp người đàn ông này để thể hiện thái độ, nhưng do không muốn làm lớn chuyện vì sợ ảnh hưởng tâm lý cháu bé nên gia đình không tố cáo ông với Công an.

Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, Công an TP Vũng Tàu còn thu thập được những thông tin, tài liệu về việc một số bé gái khác cũng từng bị người đàn ông có những hành vi dâm ô trước đó.

Theo VnExpress, Công An Nhân Dân