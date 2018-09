Ông chủ Khải Silk: 'Kinh doanh phải có bản sắc riêng'

Với triết lý chuyên biệt để khác biệt, ông Hoàng Khải đã biến biến giấc mơ ấp ủ thời trẻ thành hiện thực với khởi đầu là 2 bàn tay trắng.

Hoàng Khải được nhiều người biết đến như ông chủ của tập đoàn Khải Silk - với những thành tựu trong các lĩnh vực tơ lụa, ẩm thực, bất động sản.

Thương hiệu Khải Silk xuất phát từ giấc mơ tuổi trẻ của Hoàng Khải, mà khởi nguồn là cửa hàng nhỏ chuyên in hoa trên vải của mẹ ông ở đất thủ đô. Nhận thấy nhiều du khách nước ngoài yêu chuộng vẻ đẹp truyền thống của hoa văn và tơ lụa Việt, Hoàng Khải bắt tay tìm hiểu và nuôi hoài bão tạo nên “một điều gì đó thật đặc sắc về giá trị văn hóa Việt Nam sánh tầm thế giới”. Chấp nhận bỏ lại sau lưng mười mấy năm dài học nhạc, Hoàng Khải bắt đầu khởi nghiệp năm 24 tuổi.

Tự đọc sách báo thời trang, tìm hiểu xu hướng, mày mò về thiết kế, cửa hiệu đầu tiên mang chính tên ông đã ra đời tại 96 Hàng Gai. Sự tinh nhạy của người học nghệ thuật giúp ông dễ dàng nắm bắt những khái niệm, xu hướng mới của thời trang cộng với sự quyết đoán trong kinh doanh, ông đã đưa thương hiệu Khải Silk ngày càng phát triển.

Nhờ những khoản tiền mặt tích lũy trong kinh doanh tơ lụa, ông Khải bắt đầu mua bất động sản tại Hà Nội và những nơi khác. Khoản đầu tư lớn của ông cách đây 15 năm là Hội An Riverside Resort, một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp đầu tiên ở Hội An vào cuối những năm 1990. Khách sạn này kinh doanh thành công và được bán đi sau đó vài năm, thu lời gấp vài lần so với lúc mua. Ông Khải kể, thời gian đó đầu tư bất động sản đều bằng tiền tích lũy, không vay vốn ngân hàng, không đòn bẩy. “Nếu biết vay vốn ngân hàng để đầu tư lúc đó, có thể tôi còn giàu hơn gấp nhiều lần”, ông nói.

Với phương châm “Tạo nên cái đẹp cho cuộc sống”, từ cửa hiệu tơ lụa đầu tiên tại Hà Nội, đến nay thương hiệu tâm huyết của Hoàng Khải đã có mặt ở hầu khắp các thành phố lớn. Khải Silk cũng đồng thời “lấn sân” sang lĩnh vực ẩm thực, địa ốc. Ông là người tiên phong trong việc thiết lập hệ thống nhà hàng cao cấp, cũng như các công trình kiến trúc sang trọng tại rất nhiều vị trí đắc địa.

Nhìn vào khối tài sản khổng lồ, không ít người đặt dấu chấm hỏi về nguồn gốc của nó. Ông Khải cho rằng khả năng lớn nhất của ông là thuyết phục người khác, “rất mạnh mẽ” bằng phong cách riêng của mình. Ông kể từng mất 45 phút tại phòng chờ sân bay thuyết phục bà Ba Dah Wen, Tổng giám đốc Phú Mỹ Hưng cách đây vài năm để giao đất cho xây Tajmasago. Sau cuộc nói chuyện, bà Ba đồng ý cho ông thuê đất trong vòng 25 năm, với giá không tiết lộ, chỉ được miêu tả là rất thấp.

Hoàng Khải chia sẻ, bí quyết giúp bản thân có những thành tựu hiện tại là nhờ vào 2 yếu tố: luôn đón đầu xu hướng và mạnh dạn đưa phong cách cá nhân vào từng loại hình kinh doanh. Ông quan niệm: “Làm kinh tế cũng như làm nghệ thuật, cần hòa nhập cùng thế giới nhưng đồng thời vẫn phải duy trì bản sắc riêng”.

“Phong cách của Khải” không chỉ thể hiện trong kinh doanh, mà còn bộc lộ rõ nét ngay nhịp sống thường nhật. Bởi theo Hoàng Khải, tận hưởng cuộc sống đúng cách với những lựa chọn xứng tầm cũng là phương thức ông duy trì bản sắc riêng đã mang đến thành công cho mình. Do đó, những giá trị “ông hoàng tơ lụa” lựa chọn luôn phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất cả về nội dung lẫn hình thức.

Là người sành ẩm thực với gu thưởng thức tinh tế, Hoàng Khải luôn yêu cầu một hương vị độc đáo và khó nhầm lẫn. Theo ông, các món ăn hoặc thức uống cũng cần sở hữu đúng “phong cách của Khải” như bia Peroni, sản phẩm đến từ Italy với hương vị đam mê, sang trọng.

Thảo Nhi