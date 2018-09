Obama đăng ảnh thân mật với vợ nhân 24 năm ngày cưới

Tổng thống Mỹ chia sẻ những thông điệp ngọt ngào cùng ảnh tình cảm với vợ lên mạng xã hội để kỷ niệm 24 năm ngày cưới.

Bức ảnh ông Obama đăng lên tài khoản Facebook khi ôm eo vợ khiêu vũ năm 2009 nhận được hơn 924.000 lượt like . Ảnh: Facebook

ET Online đưa tin hôm 3/10, nhân kỷ niệm 24 năm kết hôn, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đăng tải một bức ảnh dễ thương, ngọt ngào lên tài khoản Facebook, trong đó ông và vợ, bà Michelle Obama, đang cười khúc khích khi khiêu vũ cùng nhau tại bữa tiệc trao giải Nobel 2009 ở thủ đô Oslo của Na Uy.

"Cùng nhau khiêu vũ qua 24 năm. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới", nhà chính trị gia 55 tuổi viết.

Trên tài khoản Twitter, vị tổng thống da màu cũng chia sẻ bức ảnh chụp ông đang hôn má vợ hồi năm 2010 với chú thích: "Bên nhau 24 năm. Và sẽ còn nhiều năm nữa. #happyanniversary".

Nhiều người nổi tiếng, trong đó có ngôi sao Debbie Allen, diễn viên Niecy Nash và ca sĩ Usher cũng bày tỏ lời chúc tốt đẹp của họ tới vợ chồng ông Obama.

Tổng thống Mỹ hôn má vợ tình tứ hồi năm 2010. Ảnh: Twitter

Ông Obama quen bà Michelle khi cả hai làm việc tại một công ty luật ở Chicago năm 1989, sau khi bà Michelle được chỉ định làm người cố vấn cho vị tổng thống da màu. Trong lần đầu tiên hẹn hò, họ cùng nhau đến thăm học viện nghệ thuật và xem phim "Spike Lee's Do The Right Thing", cũng từ đó họ gắn bó không thể chia lìa.

Trong hai nhiệm kỳ ở Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama không chỉ khiến nhiều người yêu mến bởi nỗ lực xây dựng đất nước và thế giới tốt đẹp, tác phong thân thiện gần gũi, yêu trẻ nhỏ, mà còn bởi sự thoải mái trong cách thể hiện tình cảm với bạn đời. Vị tổng thống da màu chưa bao giờ ngần ngại bày tỏ tình yêu đối với vợ, bao gồm việc trao cho bà Michelle nụ hôn ngọt ngào ở nơi công cộng hay đọc thơ tình tặng bà trên sóng truyền hình.

Hướng Dương